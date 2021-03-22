隨著美國長債殖利率的升高，市場對通膨預期也再度加大，這不但刺激了市場資金回流美股，也讓亞股受到不同程度的對待。上周，大陸與印度股票依舊是外資布局的重心，但台灣與韓國股市卻持續面臨外資賣壓；印尼和馬來西亞二地雖有小幅資金淨流入，但整體東協股市的表現卻是跌多漲少。

根據統計，外資在上周分別買超大陸與印度股市13.39億美元與14.95億美元，使得兩地股市今年來累計的外資買超金額，也分別達到去年全年水準的50％與30％的水準，可見大陸與印度具備中長期的投資潛力，並沒有因近期美國長債利率上升就受到明顯衝擊。

然而，東北亞的韓國與台灣股市卻非如此，台股在上周遭外資賣超16.36億美元，金額高居亞股之冠，外資同時也賣超韓股7.55億美元，兩地股市成了外資在亞洲最大的提款機。而過去幾週表現相對優異的東協股市，在上週也開始面臨調節壓力，印尼與馬來西亞雖然有小幅度的外資淨流入，但當地股市並未因此受到明顯拉抬，菲律賓股市在上週更是大跌了4.34％。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，美國公債殖利率上升所引發的資產輪動效應，上週在金融市場持續發酵，所以儘管今年以來股票的表現還是明顯領先債券，但領跑類股的面貌已相當不同。無論在亞洲還是北美，甚至是歐洲等市場，金融、保險、非必需性消費與能源類股的表現，皆領先去年領漲的科技與醫療類股，可見市場已預期全球經濟將面臨全面性的復甦，並將股價反應在過去表現受到壓抑的類股上。

林雅慧表示，亞洲股市也出現類似的反應，例如今年來外資對韓國與台灣的賣超金額就遠勝過其他亞洲市場，但新台幣與韓圜的走勢並未出現明顯的下跌，可見外資也是在亞洲股市內類股輪動，並沒有因此出現資金撤離。

林雅慧指出，市場其實相當看好亞洲股市的中長線發展，除了數位化轉型推動亞洲成長型類股之外，人口結構的改變也會刺激亞洲消費者進行消費升級，這將衍生出許多亞洲價值股的投資機會，例如消費者在追求更高生活品質的同時，也會增加對保險與金融資產管理的需求，這對亞洲銀行與保險的相關類股來說，都有長期結構性的優勢。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧分析，現在各國已陸續展開疫苗接種計畫，亞洲各國因防疫相對領先，所以在經濟復甦的路上反而具備較佳的起步點，這樣的起步點將有助於亞洲科技相關企業在區域內的發展，例如東北亞的半導體與手機、汽車零組件、大陸的電商、5G相關、醫療研發與軟體應用、甚至東南亞的電子商務等，都會因亞洲區域內貿易與經濟關係的深化而獲得更堅實的發展。

張致寧表示，亞洲企業在2021年的獲利增長預估可達25.5％，不僅資訊科技等成長題材續旺，包括金融、消費、能源與原物料類股更見強勁反彈，這將有助於亞洲股市出現更均衡的反彈，所以對投資人來說，拉長亞洲股市的投資期間，或採取區域型的投資策略長期配置，較有機會同步掌握亞洲成長股與價值股輪動的機會。

(工商 )