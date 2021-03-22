長榮航空（2618）22日公告去（2020）年財報，去年合併營收為890.49億，年減51％，稅後虧損32.77億元，每股虧損0.69元。長榮前年稅後盈餘39.82億元，每股盈餘0.83元。

長榮航空去年客運營收245億元，年減76％，去年載客數233萬人次，下滑81.8％，客運承載率51.4％，單位收益成長10.7％。貨運營收500億元，年增97％，貨運因疫情而受惠呈現價量齊揚。

長榮航空表示，疫情爆發前，客收表現亮眼，1月客收年增15％，然隨疫情擴散蔓延，各國實施嚴格檢疫與境管措施，客運需求墜崖急凍，客收銳減。防疫期間，長榮航空全力配合政府各項防疫政策，保留骨幹航線，提供國人返台、出國的需求，同時調整機上服務流程，推動安心旅行計劃，推廣機場服務自動化，提升旅客搭機信心。

在貨運上，去年長榮航空載貨量70萬噸，年增15.3％，貨運承載率87.7％，單位收益成長74.6％。

為因應市場供需失衡，除力求貨機使用率最大化，同時積極以客機腹艙載貨、客機執飛貨機航點、客艙座椅載貨、客艙拆椅地板載貨等方式，全力支持貨運營運，降低疫情對整體營收造成之衝擊。

(工商 )