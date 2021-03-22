美食-KY（2723)去年財報出爐，2020年合併營收196.79億元、年減15%，歸屬於母公司業主淨利10,15億元、年增8.8%，每股盈餘5.64元，優於2019年的5.18元。董事會決議配發現金股利4元，配發率71%，以22日股價155.5元計算，殖利率約2.6%。

美食-KY去年第四季營收52.4億元、年減8.9%，營業毛利31.3億元，營業淨利5.7億元，稅後淨利3.48億元、EPS 1.93元，連續第四個季度優於法人預期。

展望後市，三月中旬開始，美國加州已經解除餐廳內用的禁令，有利帶動餐飲行業的客流回溫。美國政府更喊話，最快五月一日前就會備妥足夠全國成人施打的疫苗，疫情可望持續受到控制，美食-KY業績成長值得期待。

2020年入冬後，美國及大陸市場疫情接連升溫，影響營收動能，季減1.3%；與2019年同期相比，營收則年減8.9%。儘管外在因素衝擊營收表現，但美食-KY獲利能力持續改善，不只毛利率寫下同期新高，營利率也達到2017年以來的同期最佳水準。雙率雙升，除了看出美食-KY的品牌定價能力及產品結構十分健康，也代表去年下半年以來，陸續啟動的產品質量優化策略，正持續發酵。

2021年全球各經濟體可望因疫苗施打普及陸續解封，餐飲行業的經營環境可望否極泰來，法人看好美食-KY今年也能夠穩紮穩打，擴大營業規模的同時，帶動獲利率連續兩年向上攀升。

美食-KY自結2月份合併營收，淡月不淡，儘管二月營業天數較前一個月少10%，但在大陸、美國等地日均營業額逆勢較一月攀升的帶動下，營收仍較去年同期成長12%。法人指出，德州、華盛頓州等地受到暴風雪影響，二月份門市營業天數減少，但追蹤北美85度C的日均來客數，已經連續兩個月較前月份雙位數成長，表現強勁。大陸市場則受惠蛋糕及飲品銷售暢旺，儘管過年期間不少85度C門市休假未營業，二月份營收仍較去年同期成長近四成。

(工商 )