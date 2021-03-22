美國10年期公債殖利率上周再度彈升，創2020年1月以來新高，引發債券市場投資人恐慌。投信法人認為，美國寬鬆政策至少維持3年，市場流動性充裕，美元偏弱格局沒有改變，而新興債市受惠經濟持續復甦、利差相對優勢，將吸引資金回流。

美國經濟數據優於預期，引發通膨隱憂，但是美國聯準會(Fed)在3月會議中，維持現行利率水準、購債政策不變，未能滿足市場期待，美債殖利率上周大幅反彈，觸及1.75％，為去年1月以來新高，引發債券投資人恐慌。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，新興市場債自去年第三季以來，一路吸引資金流入，近期因為美債殖利率上揚，資金確有明顯流出的情形。不過，考量低利環境、美元弱勢、新興國家經濟逐步復甦三大因素，新興債市有機會吸引資金回頭。

從美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話顯示，通膨率要達到2％的長期目標，至少需要3年以上的時間。所以研判，美國寬鬆政策還會維持三年。同時，歐洲央行採取不一樣的策略，宣布將加快購債速度與規模，市場整體流動性相當充裕，將導致低利環境、美元格局偏弱。

自今年2月下旬以來，因為美國製造業PMI、就業率、初領失業救濟金等多項經濟數據表現亮眼，加上美國擴大財政刺激方案過關，帶動美元指數轉強。然而政策執行到成效出現，需要一段較長時間醞釀；在短暫利多刺激後，市場將恢復理性。

第一金投信強調，美債殖利率走揚，反映市場對經濟樂觀預期。目前新興市場債券表現雖略有修正，中長期來看，隨著經濟逐步復甦，投資情緒偏好風險性資產，資金有望回流新興市場，新興市場債券後續還有表現機會。

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