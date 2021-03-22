109學年HVL高中排球聯賽本周五起在新北市新莊體育館進行3天激戰，男、女子組衛冕軍豐原高商、中山工商都是種子隊，先等待4強交叉對手出爐，再盡力完成連霸所需的最後2場勝利。

豐商教練吳冠杰表示，球隊這個學年賽季曾在複賽被內湖高中賞了本季唯一一敗，教練吳冠杰和隊長陳玠廷都說，球隊因為這一敗了解到缺點在哪裡，可以加以改善，因此也不算是壞事，球員也更加認真訓練，就是為了下次交手不想再輸，至於對決賽的備戰，吳冠杰說：「一樣按部就班，雖然有連霸的壓力，就提醒球員盡量平常心、享受比賽，努力朝8連霸邁進。」

身為隊長，陳玠廷透露自己會調適好心情，不會讓隊友感受的緊張心情，這段期間學長也有回來跟他們交流，分享比賽、延續連霸的心理建設，也告訴學弟們不用太緊張，好好享受比賽氣氛，平常練球大家也會放音樂，體驗、模擬聯賽的感覺，練習完再圍在一起聊天，增加凝聚力。

中山工商高三呂玟君表示，連霸壓力在所難免，會盡量不去想這件事，先專心把該做的做好，姊姊呂佳靜也是排球選手，成為她諮詢的好對象，「每次比完賽都會找姊姊討論，姊姊都會鼓勵我，增加我的信心。」

本屆HVL 6強決賽周五中午12點女子組華僑高中對內湖高中、下午2點枋寮高中對東山高中，勝方分別和中山工商、鶯歌工商爭奪冠軍賽門票，男子組則是周五下午4點華僑高中出戰內湖高中，麥寮高中大戰曾文農工，贏家各自和豐原高商、內湖高工爭取冠軍賽席次。

(中時 )