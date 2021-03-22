離家多日未歸的葉女今天報案，指自己遭毆打成傷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區葉姓女子本月上旬離家後未歸，期間一直與媽媽莊女有聯繫，但卻遲遲不願返家，葉女離家14天後，昨天被施虐後，今天清晨趁加害人熟睡中，從汽車旅館偷溜到台中市警局第六分局市政派出所報案，稱遭指偷竊800元後被拘禁及毆傷，警方循線查獲王姓夫妻，以及另2名被協尋人呂女及易女，全案訊後將4人依妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌送辦。

大甲警分局指出，莊女向大甲派出所表示22歲葉姓女兒於3月上旬離家後未歸，但都有使用LINE與她聯络，但女兒卻不願返家。莊女後來發現，女兒是與22歲呂女及19歲易女一起離家。

警方認無故離家未歸，案情不單純，莊女夥同另2位友人家長21日至派出所通報協尋人口。22日5時許，協尋人葉女至第六分局市政派出所報案，稱自己被限制行動及毆打成傷，警方循線查獲相關人員呂女及易女，以及呂、易的美髮客戶吳女(妻)、王男(夫)。

調查指出，葉女在離家14天中，人仍然在大甲，但會更換地方居住， 5人昨天才移往市區一間汽車旅館，因遭其中一名被協尋人指稱偷她800元，遂被呼巴掌及以麻將尺毆打，造成葉女四肢及右眼瘀青，新舊傷痕都有。

昨天葉女被施虐後，吳女等加害人疲憊不堪而入睡，她清晨5時許，趁機偷溜出來趕緊報案。警方訊後將4人依妨害自由、恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

(中時 )