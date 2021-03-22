味全龍隊主戰捕手劉時豪日前在比賽中不慎受傷，造成左手骨裂必須休養4至6周，為了解決「捕手荒」，今天球隊緊急拉上牛塏曄、註冊新秀林辰勳，並將已轉為行政職的江忠垣列為合約所屬。
劉時豪在20日的比賽中處理暴投球時不慎造成左手受傷，一開始傳出骨折消息，後來確定只是骨裂、不需要動刀，但須休養4至6周。
今天龍隊做出球員異動，受傷的劉時豪降二軍，從二軍拉上牛塏曄、註冊19歲新秀林辰勳，還將已轉行政人員的江忠垣列為合約所屬，盼能解決劉時豪缺陣時的「捕手荒」。
(中時 )
味全龍隊主戰捕手劉時豪日前在比賽中不慎受傷，造成左手骨裂必須休養4至6周，為了解決「捕手荒」，今天球隊緊急拉上牛塏曄、註冊新秀林辰勳，並將已轉為行政職的江忠垣列為合約所屬。
劉時豪在20日的比賽中處理暴投球時不慎造成左手受傷，一開始傳出骨折消息，後來確定只是骨裂、不需要動刀，但須休養4至6周。
今天龍隊做出球員異動，受傷的劉時豪降二軍，從二軍拉上牛塏曄、註冊19歲新秀林辰勳，還將已轉行政人員的江忠垣列為合約所屬，盼能解決劉時豪缺陣時的「捕手荒」。
(中時 )
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