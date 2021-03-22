為提供莘莘學子更多職場實習機會，第一金融集團2020年首度與國立臺灣大學社會科學院合作舉辦暑期實習專案，反應熱烈且廣受好評，今年將再提供50個名額，讓菁英學子們透過實習方式，提前體驗職場生態，一窺金融業實際運作模式。

第一金融集團於3月18日在臺大社科院舉行暑期實習說明會，並由臺大社科院院長王泓仁、臺大經濟系教授陳虹如主持，同時邀請第一金投顧董事長陳奕光擔任主講人，與在場同學分享未來職場就業及實習準備方向。

身兼第一金控董事暨第一銀行常務董事的陳虹如表示，願意提供實習機會的企業實屬不易，感謝第一金融集團不僅願意提供職缺，名額更高達50位，相關薪資與勞健保也妥善照料，經由完整訓練方式，讓年輕學子們未來面對工作能如魚得水。

第一金控指出，今年特別提供集團四大子公司多達50個實習職缺，具備多樣化實習領域，讓同學可從中選擇最適切的學習環境，並期待優秀學子畢業後，能加入第一金融集團大家庭，以第一銀行MA（儲備核心人才）為例，不僅提供完整培訓制度，薪資福利在金融同業中更具有相當競爭力，MA進入銀行首年年薪即可上看百萬元。

活動當天，陳奕光也在現場精采分享如何從補教名師到分析師的斜槓人生，鼓勵同學們勇於踏出舒適圈，挑戰跨領域學習，善加利用課後充實自我、培養專業知識，把握實習機會藉以提升人脈存摺的廣度及深度。

這場說明會亦邀請曾參與第一銀行實習機會的臺大國企所黃昱仁及臺大政治系黎哲瑋，現身分享2020年實習過程及經驗；兩人於實習期間分別在第一銀行「理財業務處」及「海外業務處」服務，回想實習過程，皆不約而同表示收穫良多，且在實習過程中，並非單單走馬看花，而是具有高度自主性並擁有實戰舞台，可以在無形中快速提升自我能力與成就感。

(工商 )