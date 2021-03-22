第一銀行充分展現力拚信用卡市場之決心，目前信用卡流通卡數已突破130萬卡，為順應疫情時代加速行動支付潮流，推出「里仁刷台灣Pay滿額享優惠」活動，最高享15％回饋，第一銀行攜手國內最大有機連鎖通路里仁公司，持續為臺灣有機栽種與土地復育盡一份力，打造「綠色金融，第一品牌」永續經營目標。 持第一銀行信用卡在全臺133家里仁門市以台灣Pay方式支付，6月30日前首次單筆結帳金額滿新臺幣800元以上，即可獲得限量80元刷卡金回饋，再搭配周二里仁卡友日及台灣Pay信用卡專屬2％現金回饋活動，單筆消費1,000元合計最高可拿到150元刷卡金，回饋率高達15％。還未申請里仁聯名卡，一定要把握這次機會，新申請里仁聯名卡，符合消費門檻即可將「里仁好煮意組合」及「20吋行李箱」雙重好禮帶回家。

除了里仁聯名卡友有超優惠好康外，今年3月起，iLEO信用卡綁定帳戶扣繳享台灣Pay等行動支付加碼最高2％現金回饋、新戶綁定數位帳戶自動扣繳卡費加碼回饋1％現金回饋，結合台灣Pay活動最高可享7％刷卡金回饋，滿額再享3期0利率。

為響應政府2025年行動支付普及率達90％之目標，讓更多民眾體驗台灣Pay的便利，第一銀行特別鼓勵客戶以台灣Pay繳納牌照稅，每繳一筆送50元刷卡金，每戶回饋上限200元。

不論購物或繳稅都提供有感超值回饋，第一銀行積極網羅各類型特店，舉辦大型連鎖特店活動，無論是生活消費、食衣住行或吃喝玩樂，讓您走到哪都可使用「台灣Pay」，只要一支手機就能完成生活大小事，更可將發票儲存在雲端發票存摺，有效保存消費紀錄，也可隨時查詢完整交易紀錄，同時為「無紙化」環保愛地球盡心力。

(工商 )