李國毅與劇中媽媽丁也恬互動逗趣。（三立提供）

三立、華視八點華劇《廢財闖天關2》劇中隨著李國毅的媽媽丁也恬的出現，兩人互動越來越有喜感，但因媽媽患有間歇性失憶，情況時好時壞，總以為自己的兒子還沒長大，時常揪著李國毅的耳朵教訓他，因此鬧出不少笑話。網友看著李國毅被媽媽擰耳朵，心疼留言問「是來真的嗎？」、「會不會很痛？」對此李國毅笑說，一切都是套好的，「丁姐很厲害，在畫面上看起來好像扭我的耳朵很痛，其實一點都不痛，疼痛的呈現都是我配合她的手去做旋轉跟表情的痛感。」

現實生活中，李國毅和自己的媽媽感情很好，平常不會特別和媽媽撒嬌，但會常常和媽媽擁抱和親臉頰，孝順的李國毅表示，自己不會刻意做些什麼討媽媽歡心，他認為讓媽媽開心的方法就是讓媽媽放心，因此即使工作再忙錄，也會趁拍戲空檔打視訊電話噓寒問暖，和媽媽聊聊自己的近況。很久沒好好陪伴家人的他，已計畫好殺青後，要帶媽媽去各地旅遊、露營、看電影。

被問到是否是很黏媽媽的男生，李國毅笑著表示：「其實在家裡或外面，我都會以媽媽為優先，無論是生理還是心理上，都會盡量滿足她，照顧她所有的一切，我不知道這樣算不算黏耶！」李國毅和媽媽親膩的感情在言談中不言而喻。

(中時 )