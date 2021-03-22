碧湖社區利用高麗菜和鳳梨做水餃、醃泡菜、做高麗菜乾和果醬、酵素等，一點都不浪費。（葉書宏攝）

新北市議會為體恤農民辛勞，並搶救蔬果價格，捐贈大批的高麗菜和鳳梨給新北市惜食分享網，以轉贈老人共餐和課後照顧小衛星據點，中和碧湖社區銀髮俱樂部，在社區理事長邱尾玟號召下，志工們拿來包水餃、做泡菜、醃製高麗菜乾和製作鳳梨果醬，連鳳梨皮都拿來做環保酵素，志工們笑說「4加1」，一點都不浪費。

新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源及國民黨團書記長周勝考和多位議員，近月來連續捐贈高麗菜和金鑽鳳梨，社會局透過惜食分享網分配給有辦共餐的據點和小衛星，一方面讓據點加菜，另方面幫助農民收益。

中和碧湖社區發展協會於3月12日才喬遷到圓通路367巷7號的百年古厝，在獲贈高麗菜和鳳梨之後，邱尾玟帶領志工一起包水餃和做泡菜。今年69歲的大廚陳邱碧玉表示，製作泡菜前要先用鹽水泡軟後濾乾，再加適量的糖、白醋和少許鹽，以及紅蘿蔔、辣椒，用水袋壓個1天，最後冰鎮即成吃臭豆腐最佳佐配。

碧湖社區理事長邱尾玟將高麗菜一葉葉風乾。（葉書宏攝）

游惠玲教導志工利用鳳梨皮和其他生果菜皮加入黑糖和水製成環保酵素。（葉書宏攝）

製作高麗菜乾則避免泡水，娘家在苗栗公館的林心慈阿婆，從小務農，有豐富的醃蘿蔔和菜乾經驗，她教導志工，先將高麗菜一葉葉撥下，曝日曬或風乾柔軟後，再加鹽巴來回揉捻，隔日再曬、晾乾，如此來回3日，原本白綠色的高麗菜，即會變成黃褐色的高麗菜乾，不論拌炒或煮湯，均是聖品。

另外環保酵素老師游惠玲，教導志工利用鳳梨皮和其他生果菜皮，加入黑糖和水，以3（果菜皮）比1（黑糖）比10（水）配方，放入瓶罐內混合發酵，3個月熟成後濾出原汁，再以1比400加水，裝進噴霧小瓶內，即能拿來淨化居家環境，降低被細菌感染的風險。

碧湖社區理事長邱尾玟表示，志工做好的水餃和泡菜等，除了做為老人共餐之用，也會捐贈給社區的獨居長輩和弱勢家庭，讓愛和善更加循環。

(中時 )