新北市議會為體恤農民辛勞，並搶救蔬果價格，捐贈大批的高麗菜和鳳梨給新北市惜食分享網，以轉贈老人共餐和課後照顧小衛星據點，中和碧湖社區銀髮俱樂部，在社區理事長邱尾玟號召下，志工們拿來包水餃、做泡菜、醃製高麗菜乾和製作鳳梨果醬，連鳳梨皮都拿來做環保酵素，志工們笑說「4加1」，一點都不浪費。
新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源及國民黨團書記長周勝考和多位議員，近月來連續捐贈高麗菜和金鑽鳳梨，社會局透過惜食分享網分配給有辦共餐的據點和小衛星，一方面讓據點加菜，另方面幫助農民收益。
中和碧湖社區發展協會於3月12日才喬遷到圓通路367巷7號的百年古厝，在獲贈高麗菜和鳳梨之後，邱尾玟帶領志工一起包水餃和做泡菜。今年69歲的大廚陳邱碧玉表示，製作泡菜前要先用鹽水泡軟後濾乾，再加適量的糖、白醋和少許鹽，以及紅蘿蔔、辣椒，用水袋壓個1天，最後冰鎮即成吃臭豆腐最佳佐配。
製作高麗菜乾則避免泡水，娘家在苗栗公館的林心慈阿婆，從小務農，有豐富的醃蘿蔔和菜乾經驗，她教導志工，先將高麗菜一葉葉撥下，曝日曬或風乾柔軟後，再加鹽巴來回揉捻，隔日再曬、晾乾，如此來回3日，原本白綠色的高麗菜，即會變成黃褐色的高麗菜乾，不論拌炒或煮湯，均是聖品。
另外環保酵素老師游惠玲，教導志工利用鳳梨皮和其他生果菜皮，加入黑糖和水，以3（果菜皮）比1（黑糖）比10（水）配方，放入瓶罐內混合發酵，3個月熟成後濾出原汁，再以1比400加水，裝進噴霧小瓶內，即能拿來淨化居家環境，降低被細菌感染的風險。
碧湖社區理事長邱尾玟表示，志工做好的水餃和泡菜等，除了做為老人共餐之用，也會捐贈給社區的獨居長輩和弱勢家庭，讓愛和善更加循環。
(中時 )
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