勤益科大開發的「害蟲辨識智能管理盒」圖像。(勤益科大提供／林欣儀台中傳真)

你家的廚房裡有多少蟑螂？現在真的可以算得出來！國立勤益科技大學運用影像辨識等智慧科技，協助王品集團成功開發出「害蟲辨識智能管理盒」，藉由影像辨識、人工智慧與大數據分析，幫助王品總公司掌握各分店餐廳清潔程度，此技術預計1年後推廣至王品全台200多家分店。

這項合作起於去年10月間，王品集團提出廚房衛生監控與管理問題，盼勤益科大協助提出解決方案，校方即投入「害蟲辨識智能管理盒」研發，初步有成果，王品集團總經理王承先與勤益科技大學校長陳文淵代表雙方簽訂產學合作，將進行第一階段、為期一年的害蟲辨識計畫。

勤益科大研究員陳伯群表示，市面上大型餐飲業的衛生掌控與管理，目前多由各分店向總公司回報，標準沒有統一，總公司也不易掌握確實情況，為此，決定先以餐廳常見的德國蟑作為生物分辨，透過影像辨識與人工智慧技術，加以大數據分析，直接將餐廳廚房的衛生情況透過雲端呈現回總公司，達到即時改善或相關防治工作。

校方指出，這項「害蟲辨識智能管理盒」是將鏡頭放置在黏蟲紙上，再透過影像拍攝害蟲的量化資料，並以人工智慧科技讓系統能主動辨識害蟲數量變化。

陳文淵說表示，學校以人力與技術協助企業解決問題，是大學善盡社會責任的一環，也同時達到人才培育、技術研發目的。王承先則說，利用科技方法管理廚房衛生，對消費者、企業與員工都有益，也幫助學校培育專業人才，創造三贏。

(中時 )