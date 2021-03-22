桃園市經發局預計6月發放2萬份面額200元「桃園好市券」刺激消費，但斥資1026萬元，實際回饋到攤商僅400萬，不到一半，挨批浪費公帑，經發局長郭裕信坦言傳統市場無法使用電子支付，印製紙本券還要有防偽標章跟人事發放核銷成本，絕非只是用來廣告行銷。

議員呂淑真指出，「桃醫專案」中，確診足跡經過的大湳市場和南門市場受衝擊最深，「疫情期間連汽車都可以開進去！」經發局向經濟部爭取到2126萬元，其中1026萬元將在全市14個市場、4個夜市商圈發放「桃園好市券」，每份面額200元，目標2萬份，希望振興市場商圈，但算算好市券價值僅400萬元，等於只有不到4成給攤商，其他都花在廣告行銷，直指攤商自己的廣告效果都比市府佳，堅決反對浪費600萬，要求直接回饋到攤商。

議員蘇家明也幫腔，認為是浪費公帑、非常不合理，要求重新檢討。議員陳萬得則抨擊，經發局首波將以市府預算「試水溫」，在兒童節限定12歲以下兒童出示健保卡領取「好市券」和兒童節好禮，質疑媽媽抱1歲幼童和1000人搶排隊領200元，「兒童跟市場有什麼關係？這算哪門子的慶祝兒童節？」直言去年夜市券歷歷在目，擔憂這次還沒發就會有3000人在排隊，恐有交通安全疑慮，斥根本試多此一舉、脫褲子放屁。

郭裕信表示，首波好市券以市府預算280萬元鎖定足跡經過的南門和大湳市場，在4月2、3日各發放1500份好市券，他指出，過去是媽媽帶著小朋友上市場，這次希望逆向由孩子帶媽媽上市場，排隊動線將透過管理機制確保安全無虞，第2波2萬份活動則會開放全民領取，強調希望發揮振興點火的效果，刺激民眾到市場和商圈消費。

郭裕信說，像是去年創全國之先推出桃園夜市券，共發出3萬1148份、使用率達96.8％，各夜市攤商業績也增加2、3成，當時一樣也是發實體券，需要防偽的印製費，也要發放、回收及核銷的人事費，強調會將預算花在刀口上，不會浪費。

(中時 )