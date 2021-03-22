櫃買中心22日指出，海德威股票（3268）自3月23日起預收款券並每5分鐘撮合一次；應廣股票（6716）、安國股票（8054）自3月23日起預收款券並每20分鐘撮合一次。

海德威股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月23日起10個營業日（到4月7日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

應廣股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊；安國股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊。該兩檔股票自3月23日起10個營業日（到4月7日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )