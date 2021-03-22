瑩碩（6677）受惠子公司營運翻揚，帶動整體獲利成長，去年稅後淨利為3,860萬元，年增77.28％；歸屬母公司業主淨利3,140萬元，年增30.21％，EPS為0.69元，連續三年交出獲利佳績。

瑩碩表示，新冠疫情去年全球大流行，雖中斷前往海外洽商新合作案的進度，但透過加速推動國內新品開發之生物相等性試驗（BE）與上市行銷規劃，以及泰和碩、歐帕二大子公司營運翻揚且轉虧為盈，對母公司貢獻大幅提升。

泰和碩是以代理為主，近年在調整產品結構和擴增代理產品線，加上有效控管費用，去年順利轉虧為盈。而專攻生產的歐帕，則在代工訂單逐步增溫中，營收與獲利也創下歷年最佳紀錄。

瑩碩表示，今年上半年來自產品合作開發新案、階段性里程碑金貢獻、藥證布局進入收成以及子公司營運成長性續佳，營運審慎樂觀。

另外，該公司今年元月間，透過視訊與中國央企華潤雙鶴集團旗下雙鶴利民的精神疾病藥物合作開發協議，隨著疫情和緩，目前也積極推動海外新合作案進度。由於授權中國客戶合作開發的抗憂鬱症藥，已於第一季成功完成生物等效性試驗，預計將可收取相關里程碑金。

至於申請藥證（ANDA）部分，瑩碩的口服降磷藥物預計第一季向南韓、馬來西亞、越南等地與東南亞等國同步提出藥證申請；精神疾病藥物將於第二季向馬來西亞主管機關送交ANDA，抗憂鬱症藥則將於第二季向中國國家藥品監督管理局提交ANDA，有機會搶下該品項第一個通過中國一致性評價的學名藥。

瑩碩表示，採取一種藥物多國多張藥證的全球布局，有助增添長期營運動能。

(工商 )