外媒上周報導指出，美國電動車大廠特斯拉遭北京當局指示，限制軍方人員或重要國企員工使用特斯拉車款，主要是特斯拉使用自動駕駛的同時，將回傳使用資料到美國，特斯拉扯進間諜車疑雲，對此，特斯拉執行長馬斯克出席一場在大陸高級別會議強調，不會向美國政府提供任何資料。

由於外企要在大陸市場設立公司，大多需要與當地企業合資成立，這也成為川普政府時期控訴陸企竊取商業機密的管道，但特斯拉剛好搭上熱潮，成為少數能在大陸設立全資公司的外企。

特斯拉近期在大陸市場問題不斷，據大陸國家市場監管總局2月公告，市場監管總局與中央網信辦、工業和資訊化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局等5個部門，聯合約談特斯拉汽車北京與上海公司的相關人員，主要是大陸消費者反應特斯拉特定車款異常加速、電池起火等技術問題。

報導提到，北京當局對於特斯拉汽車進行安全評估，大陸官員表示，特斯拉的傳感器可能紀錄周邊位置的資料。特斯拉的自動駕駛系統，主要是依靠圖像感測，以這些攝影機鏡頭、傳感器以及毫米波雷達捕捉周邊訊息，訓練特斯拉的自駕系統學習，藉此自動減速、迴避障礙物等行車運作。

然而，2020年有用戶使用特斯拉的自駕系統發現，特斯拉1天蒐集4GB的資料，並上傳至特斯拉的資料庫。馬斯克面對該問題，也坦承的確在啟動beta 版自駕系統後，一些車主的使用自駕系統對於路況的不關注，但也承認有利用車內的鏡頭監控車主。但這舉動引起大陸官方疑慮，擔憂軍方與國企人員在使用特斯拉同時，會把資料外洩給特斯拉，甚至把資料送給美國政府，讓大陸國家安全受到威脅。

馬斯克則是在上周六舉行的大陸高級別商業論壇強調，他們不會把資料送交給美國政府，同時以川普政府封殺字節跳動下的TikTok舉例，指出上面的影片「不過是在跳著無聊的舞步」，反對川普的行動，並認為陸美應該保持信賴關係，才有助於科技產業發展。

報導指出，在川普政府時期發動陸美貿易戰，特斯拉被視為在陸外企的經營典範，特斯拉上海超級工廠獲得大陸官方支持，並成為2018年首家獲得在陸全資成立的外國車企，大陸國有銀行還提供融資支持。特斯拉也受惠於大陸市場，2020年交車數逼近50萬輛的數據下，有4分之1銷量位在大陸。

據《BBC中文網》報導，美國科技巨頭在陸營運一直遭到質疑。早在2014年，大陸官方曾規定所有PC產品不能安裝Windows 8操作系統，一度引發市場熱烈關注，北京當局透過官媒提到，微軟的作業系統影響大陸國安，同一時間，大陸強力推廣自家的作業系統，並祭出一些法規，限縮外企的作業系統在陸發展。

此外，蘋果2018年2月，大陸用戶的資料將全部轉移至貴州的伺服器當中。

與此同時，川普政府的美國商務部將華為等大陸重點的科技公司列入實體清單，甚至在今年卸任前，川普還宣布禁止與支付寶、QQ錢包、微信支付等8款大陸手機APP應用。在拜登政府開始運作後，上周在阿拉斯加首次舉行的陸美高階官員會談，雙方外交官互相抨擊對方政策，這讓川普政府以來的對陸強烈政策恐怕持續。

至於特斯拉，雖然遭到大陸官方點名，但目前都是的確必須改善的問題，加上特斯拉在大陸本土製造，從電池供應商寧德時代等供應鏈，與大陸碳中和策發展同方向，特斯拉目前仍有助於北京當局推動新能源車政策，目前北京透過某些手段制裁、甚至封殺特斯拉的可能性不高。

(中時新聞網)