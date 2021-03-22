宋仲基透露因拍戲減肥中不能吃最愛的五花肉。（Netflix提供）

韓國男神宋仲基主演韓劇《黑道律師文森佐》收視持續飆高，21日晚播出的第10集中，宋仲基黑手黨身分曝光，他為了替將近10條冤魂伸張正義，不惜以身設局，「一對三」槍戰正面對抗玉澤演，揭開他「巴別集團」幕後大魔王真實身分，劇情刺激緊湊且大快人心，創下11.4％的高收視，不僅刷新自身紀錄，也擠下《機智的監獄生活》，成功登上播出電視台tvN歷代收視榜第10名。

宋仲基接連2部作品—電影《勝利號》、電視戲《黑道律師文森佐》皆在Netflix播出，也都詮釋不同以往的「非正派」角色，被問及有沒有想挑戰2部新作中哪個角色時，宋仲基選擇了金泰梨飾演的「老張船長」以及金麗珍飾演的「崔明熙律師」，好奇若是自己來詮釋又會是怎樣的感覺。接著被問到最近常吃的食物，他哀怨喊：「唉，講了會悲傷耶」，透露因為最近正在拍攝《文森佐》減肥中，無法大嗑平常最愛吃的五花肉，只能吃雞胸肉和羅勒，希望能早日殺青大快朵頤一番。他還分享最近常起個大早，先做皮拉提斯以及有氧運動，之後再去泡半身浴，痛快流完汗後，迎接愉快的一天。

出道13年演出將近30部作品，最喜歡演過的哪個角色？宋仲基選擇了當兵前主演電影《狼少年：不朽的愛》裡的狼人「哲秀」，該角色等了50年，終於再次見到純伊（朴寶英 飾），但最後還是獨自守著2人曾住過的房子，如此揪心的結局，讓宋仲基感性表示，覺得哲秀依然縈繞在自己的心裡，很想對他說一聲：「哲秀啊，你過得好嗎？」至於最相似的角色，他認為是《成均館緋聞》的具龍河，最近的作品則是《勝利號》的金泰浩，跟他原本的個性實在有太多相像的地方，所以在拍攝時加入了不少自己的點子。

此外，《黑道律師文森佐》女主角全余贇因劇中直爽且成熟內斂的演技深受觀眾的喜愛，接下來與車勝元、嚴泰九搭檔主演，曾受邀參加第77屆威尼斯國際電影節非競賽單元的電影《暗夜天堂》也將在下月9日於Netflix上線。Netflix日前也宣布，全余贇確認接演改編自韓國熱門網路漫畫的原創韓劇《Glitch》，劇情描述女主角為了尋找無故失蹤的男友，透過UFO論壇成員的幫助，進而展開緊張懸疑刺激的冒險旅程。

(中時 )