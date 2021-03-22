上周四美中兩國高級官員在阿拉斯加的會晤，美方顯然連各自表述立場的最低期望都沒有達成。美媒《紐約時報》認為，會議上雙方針鋒相對讓兩國關係惡化，拜登政府應該在恢復學術與媒體交流、重啟被關閉的領事館等5件極易見效的事項著手，緩和雙方關係，才能在更棘手的台海戰爭威脅、南海衝等重大問題上展開更有建設性的互動。

《紐約時報》發表《拜登先生，別再對中國放狠話了》評論文章說，拜登政府上任以來，重新審視並改變許多川普政府的政策，但在中國政策上依然如川普時期一樣混亂。在阿拉斯加舉行的兩國最高外交官員會談中，雙方刺耳的對話只會加劇兩個最強大國家關係的危險惡化。既然雙方都已表達意見，美國應該選擇一種高姿態，尋找緩解對峙的辦法，儘管這在一定程度上應歸咎於中國最近的行為。

在阿拉斯加舉行的兩國最高外交官員會談中，雙方刺耳的對話只會加劇美中關係惡化。美方其實可以先扭轉川普政府一些不留退路的措施，以緩和美中緊張關係。圖為美國國務卿布林肯(左)與國家安全顧問蘇利文。（圖／美聯社）

該評論文章認為，雙方關係有一條出路，美方可以先扭轉川普政府一些不留退路的措施，例如終止學術交流、驅逐中國記者和關閉領事館等等。雖然拜登強調對中政策是「極端競爭」而不是衝突，但迄今美方的作為很大程度上還是遵循川普時期的做法。

文章指出，這些做法包括：在會談前對一些中國官員實施制裁，這種做法只能讓拜登政府避免被指責為軟弱，完全不能改變北京的作為；布林肯將台灣稱為「國家」，則是步上川普政府的後塵，這種措辭並非美國歷屆政府的做法。拜登在對中政策上最有用的，是重新激發美國的同盟關係和國際承諾，但這些措施沒有解決美中之間的根本問題，包括：貿易制裁、中國在南海軍事擴張、對台軍售的方式以及華為公司的科技競爭涉及國家安全的問題。

評論認為，華盛頓仍在等待拜登提出針對中國的全面性國家安全政策，這種過度謹慎的做法將是個錯誤。美國需要的是即刻採取一些不需太大投入的措施，以扭轉兩國關係的下滑趨勢。

第一，拜登政府應提出在中國重啟和平工作團(Peace Corps)和富爾布萊特(Fulbright)獎學金計畫，這是美國人在過去幾十年中瞭解中國的2種主要方式，但被川普政府取消，此一做法會損害美國培養新一代學者理解中國的能力，此外沒有任何好處。

第二，作為文化交流，美國政府應停止詆毀中國的孔子學院，不再稱其為邪惡的宣傳機器，它們很大程度上是個中華文化中心，只是試圖樹立中國文化的良好形象而已。

第三，拜登政府應與北京恢復彼此驅逐的媒體記者，並要求承諾不得騷擾記者。

第四，美國政府應取消對希望前往美國的中共黨員的簽證限制。這些黨員大多數是從事普通工作的公務員，而不是一些需要制止的邪教信徒。

最後，應邀請中國重新開放休士頓領事館，並以重新啟用美國駐成都總領事館作為交換。

文章說，這些措施很小，但可能是有意義的建立信任的步驟，並為以後在棘手問題上——包括對臺灣的戰爭威脅、南海衝突或產業間諜活動——進行更具建設性的交流鋪平道路。另外，這些措施都不是禮物，是需要一些東西作為交換，因此能藉此考驗北京改善關係的意願。如果北京拒絕，華盛頓將更加清楚地知道問題的嚴重性。

(中時新聞網)