彰化縣八卦山中央嶺步道，今天傳出有民眾發現有１頭水鹿誤闖「山豬吊」陷阱，左腳牢牢被鋼索套住動彈不得，不斷痛苦掙扎，導致細長的腳都磨破皮還流血，路過的民眾發現通報相關單位協助，但遲遲等不到救援，因此齊力破壞鋼索，才讓水鹿獲得自由。

清水岩生態文創產業協會總幹事陳慶福表示，今天下午3點獲報，有山友在中央領的福樂亭，發現一頭水路被陷阱困住，鋼索繫在木頭上，水鹿越掙扎反而困得越緊，都滲出血來，他獲報以後就立即上山，但水鹿早已不見蹤影，現場民眾說有人幫忙水鹿脫困，陷阱也已經移除。

當時有民眾拍下畫面，陳慶福看了也相當不忍，他說布袋生態環境豐富，最近時常有水鹿出現，未曾出現攻擊事件，不解為何有人設置陷阱，是要捕捉還是有何居心，提醒民眾不要任意捕捉，留給水鹿一個安全優質的棲息地。

清水岩生態文創產業協會總幹事陳慶福表示，今天下午3點獲報，有山友在中央領的福樂亭，發現一頭水路被陷阱困住，鋼索繫在木頭上，水鹿越掙扎反而困得越緊，都滲出血來。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

陳慶福看了也相當不忍，他說步道生態環境豐富，最近時常有水鹿出現，未曾出現攻擊事件，不解為何有人設置陷阱，是要捕捉變賣還是有何居心。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣府農業處表示，有接獲民眾通報，前往現場後已被熱心民眾解救，未來將派巡山員加強巡視，而針對是否有民眾擅自製作陷阱捕捉野生動物，將會展開調查，若發現屬實，可依《野生動物保育法》處罰6萬元到30萬元，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )