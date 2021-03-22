近年來台灣本土電視劇《用九柑仔店》、《俗女養成記》播出後，持續帶動復古懷舊風，帶領著我們重返60、70年代的老時光，一睹過去的風貌，在沒有3C的年代，休閒娛樂十分單純，就地取材就能找樂子。想體驗懷舊時光的休閒娛樂嗎？士林區福中里3月21日在百齡國小舉辦社區童玩鄰舍節，現場設置了40頂帳篷，每一個攤位都以復古懷舊的60到80年代的兒童遊戲為主，像是踢毽子、射飛鏢及丟沙包等趣味遊戲，邀請祖孫三代一同享樂。

永慶房屋熱情響應福中里社區活動 協辦童玩鄰舍節活動

今年邁向第三屆的士林區福中里童玩節，鼓勵祖孫三代一同拋開3C產品，一起體驗阿公阿嬤他們那個年代的懷舊遊戲，現場還設置闖關的遊戲，集滿10個闖關印章即可獲得精美小禮物。除了闖關遊戲之外，現場還有精采的表演活動，其中「銀光閃爍/魅力四射」表演，吸引許多大小朋友的目光，阿公阿嬤們穿上自己的異國服裝，現場的觀眾大飽眼福！

社區好鄰居的永慶房屋也積極參與本屆的童玩節，從帳篷租借到活動當天的人力支援都盡心盡力。童玩節當天永慶房屋除了協助里長做好防疫措施，幫忙控制人流量、量體溫、噴酒精外，更設計了丟沙包的闖關活動，和里民同樂！永慶房屋士林區店協理陳弘翔表示：「永慶房屋秉持著服務鄉里、回饋社會的心。社區活動除了派出同仁在現場支援外，也免費提供帳篷、礦泉水等資源，讓活動圓滿順利舉行！」

永慶房屋同仁協助里長進行防疫措施，量體溫、噴酒精，讓活動既安心又順利。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋的攤位有丟沙包的闖關遊戲，吸引許多小朋友前來闖關玩樂！(圖/永慶房屋提供)

福中里用心推行地方活動 祖孫三代一同玩闖關遊戲

童玩節是由士林區福中里王德利里長主辦，王里長除了熟悉里內大小事，也經常舉辦里民活動，像是定期的免費義診、中秋晚會等等，細心照料里民的需求，福中里王德利里長分享：「這次的童玩節，感謝永慶贊助40頂帳篷，還有許多同仁前來協助，讓活動能圓滿舉行，這次的社區童玩鄰舍節以公益性質為出發點，希望祖孫三代同樂，阿公阿嬤可以透過闖關回憶過去童年的快樂時光，小孩子也可以放下3C產品，深入了解過去古早年代的休閒娛樂！」

王徳利里長(圖左二)特別感謝永慶房屋的大力支持，除了帳篷之外也擺設有趣的攤位，讓活動更加豐富、園滿。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)