一位飲料店老闆抱怨，新進的工讀生才報到3天就傳訊息表示要離職。(翻攝爆怨公社)

根據勞基法給予的保障，員工到職後若覺得不適任，都可以向雇主提出離職請求。不過近日一位飲料業者抱怨，新來的工讀生只做了3天，竟嫌店內生意太好「上班很累」提離職，還建議老闆「單少接一點，錢賺夠用就好」。對此，業者無奈表示，「什麼心態？」

一位網友代友人在臉書社團「爆怨公社」發文說道，自己有開一間飲料店，自認開出的條件不錯，請了4名員工，光是工讀生一個月薪水都至少32k起跳，並保有加薪空間，還有享三節獎金、生日獎金等福利。

原po接著說，工讀生上班時間是早上9點到下午4點，午休輪流休息一小時，沒在忙的時候用手機也不會管。不過，近日一位新進的工讀生，才報到3天就突然傳訊息說要離職。該員工提到，其實很想繼續做下去，但「因為店裡現場客和外送的單太多了，這樣上班很累，所以決定明天就沒有要上班了。」最後更建議老闆，「錢賺夠用就好，單可以少接一點。」

貼文曝光後，不少網友認為，該工讀生雖然才上班3天就火速閃離，但從另一方面來看，他並沒有浪費彼此時間，態度也不錯，其實業主也不用太生氣。「人家才做3天也根本沒說福利不好啊，人家是嫌生意太好！太累！」、「他很誠實，至少有告知太累無法勝任這份工作，而不是假借上廁所之後人就消失不見」、「我覺得這小朋友很棒啊，有話直說不拐彎抹角」。

不過也有網友指出，重點其實在訊息最後一句，嫌老闆生意太好工作太忙，建議老闆少接單、賺少一點。對此，網友笑稱，「這倒是很特別的員工」、「最後那句建議老闆的話好好笑！會不會是競爭店家的老闆去臥底的」、「沒有人在嫌錢多的啦，嫌多的就通通給我」。最後，網友也安慰老闆說，只做三天的員工確實有離開的權利，但如果店家對給予員工的薪資與福利有信心的話，也不用怕找不到人的。

(中時新聞網)