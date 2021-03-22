「我從小就向年薪百萬的父親看齊，希望自己長大後能早日成為一個百萬年薪的成功人士，並撐起一個家！」陳旻羣回憶大學畢業後，踏入房仲業的初衷。在永慶房屋服務近7年的陳旻羣來自台南，雖是家中么子，但卻十分獨立，因為擁有一顆既渴望成功又想挑戰自我的心，他在大四時，就立定「業務」為職涯發展志向，並鎖定獎金額度最高的房仲業務，嘗試晉升百萬年薪經紀人。

重返熱戀ING！ 彈性工作八小時為情侶感情加溫

剛進入永慶時，陳旻羣為自己設定目標每月要達到10萬的收入，除了每天加班，還利用假日完成工作，導致他與女朋友猶如最熟悉的陌生人，感情一度亮起紅燈。「當時公司與業界同樣都是傳統的工作模式，為了提升工作績效，我幾乎是天天加班；因為擔心業績無法達到自己設定的目標，即使是假日我也會主動到公司準備資料，但我的辛苦打拼換來的卻是女朋友的抱怨，其實心裡很難過。」陳旻羣說。

幸好永慶自2015年開始，領先同業推出直營業界唯一「彈性工作八小時」，讓陳旻羣的感情困擾有救了！陳旻羣分享：「自彈性工作8小時推出後，永慶經紀人有三種不同的上班時段可以彈性選擇，在搭配『永慶大聯盟』工作遊戲化系統，每天由AI系統指派專工作，大幅提高我們的工作效率，讓我即使準時下班，也不用擔心績效達不到自己的目標！」

自從陳旻羣工時回歸正常後，他還變身為愛家好男人，每天作飯給女友吃，且因為陪伴女友的時間變長了，我們的感情甚至一天比一天好，兩人更回到情侶熱戀般的甜蜜！

在彈性工作八小時助攻下，陳旻羣(圖左)與女友感情越來越好，正計畫攜手走入家庭。(圖/永慶房屋提供)

2020年創事業高峰 《實價登錄3.0》是成功關鍵

讓永慶經紀人業績不減反升的還有《實價登錄3.0》。為了捍衛居住正義，保障消費者的權益，永慶房屋《實價登錄3.0》全面提供消費者透明化房價資訊，訊將成交行情揭露至門牌，不只縮短買賣雙方來回評估的時間，加速達成價格共識，更助經紀人在同樣的工作時間內，突破歷年的業績紀錄。

陳旻羣說：「因為公司是領先政府腳步與業界，主動推出誠實公布一清二楚的門牌與成交價格資訊，更是業界唯一再推出承諾消費者的「兩大保證」，所以客戶們一致給予高度肯定，並直接指名永慶服務，我最短曾在2天內就讓雙方協議價格有共識，進而順利成交，完成客戶的請託。」

回顧2020年，陳旻羣透漏：「我的同班同學大部分從事航空業、餐飲業、飯店業等，在疫情衝擊下，都面臨無薪假或微薪假的困境，而我卻能在最艱難的時刻拼出事業高峰，不但業績達到千萬，單月最高收入創20萬新高，年收入也超過2百萬，當初許多同學都認為業務工作收入不穩定，經過這個疫情年大家才發現，永慶才是最穩定的選擇阿！」

《實價登錄3.0》推出後受到客戶高度肯定，還幫助經紀人加快成交，更讓陳旻羣(圖左二)與同事在永慶上班輕鬆樂開懷。(圖/永慶房屋提供)

服務就是比客戶想得更多 永慶助經紀人成家圓夢

「當客戶指定由我來服務時，就是我最大的感動！」陳旻羣感恩地表示。外表老實的陳旻羣感謝每位給他機會的客戶，所以一路上秉持知恩圖報的心在服務，只要帶看遇上物件有瑕疵都會誠實告知，把客戶當成自家人一樣報恩，建立起信任的基礎。

此外，陳旻羣總是比客戶想得更多，會依照客戶家中成員現階段及未來的需求建議買屋的方向與看屋重點，還有客戶因此稱讚他：「買房要考慮的細節你都幫我想到了，交給你我真的很放心。」因為陳旻羣優質的服務，許多客戶也會幫忙轉介紹要買房的親朋好友給陳旻羣服務，以實際行動展現對陳旻羣服務的肯定！。

現在29歲的陳旻羣平均月收入15萬，計畫未來2年內要在台北置產。他自信地說：「想給家人舒適的生活，首要條件是要有穩定的經濟能力。永慶不只助我圓夢，躍升百萬年新經紀人，還讓我為女朋友撐起一片天。」陳旻羣的下個目標是疫情後每年帶家人出國旅遊3次，一起環遊世界！

29歲的陳旻羣(圖右)不僅帶給家人優渥生活，還規劃未來每年要帶家人到海外旅遊3次。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)