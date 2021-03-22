北投大地酒店48小時的快閃專案即將登場，內容包含8千元有找的奇岩溫泉客房一泊一食，另還加贈餐飲抵用金，供房客至館內奇岩一號中餐廳、義法料理喜歡西餐廳、月兒彎彎日式涮涮鍋餐廳消費抵用，還提供每日限量免費升等名額。

三月份是許多飯店的周年慶活動月份，即將在3／24即將邁入第六周年的北投大地酒店，也推出周年慶快閃活動。從3／24（三）中午12時起，至3／26中午12時止，共48小時，消費者可透過訂房系統選擇4-5月指定日訂房，共有30天日期可選擇。

這次大地酒店還加碼贈送「免費房型升等」機會給訂房旅客，包括每個日期訂房都限量開放免費升等5間楓林客房，另還有總計2間的丹鳳套房的房型升等名額，$28,800的丹鳳升等房型與$7,999閃購奇岩房型，價差最高可達20,800元之多，可說十分划算。

另外，大地酒店館內中、西餐與日式涮涮鍋也推出周年慶活動，包括在中餐廳有牛肉新菜品上市8折優惠價，包括尖椒牛肉、藤椒老醰酸菜牛等；消費$5,000送$500；消費$3,000送$200抵用券；日式火鍋點套餐贈牛肉或豬肉，以及抵用券等。同時西餐廳也推出可使用逾期的泡湯券兌換午餐套餐，還有四人同行一人免費的活動。

過去已與美福、萬豪、晶華等知名飯店品牌合作的大地酒店，今年起也與台北喜來登、台南晶英，還有國際格鬥健身品牌UFC GYM聯合共推住房，未來還將與寒舍艾美合作，力求廣伸觸角的布局策略明顯。大地酒店表示，在這個適逢開幕六周年紀念日裡，要以回饋之心提供旅客更好服務。

(中時 )