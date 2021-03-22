新永和市場經2度墊付，斥資4.9億興建，下周二攤商就要進駐試營運，但現場仍如工地，遇雨更顯泥濘，不分藍綠議員都憂心來不及，經發局長郭裕信表示，去年8月至今都在趕工，每天都與時間賽跑，若無法如期搬遷，會彈性調整，與新建工程處、捷運工程局研議延緩進駐。

桃園區永和市場因位處捷運綠線G08站用地，將於3月31日正式結束營業，原有360攤有54攤轉業、另外306攤將於3月30日無縫接軌轉往小檜溪的「新永和市場」試營業，議員陳美梅說，有店舖型攤商擔憂離預定搬遷日剩9天，像是金飾店就得提前施作防護設施，還有大批貨品要搬，要全部完工有困難，希望可以調整時間。

「你跑得贏時間嗎？希望做出來的成效也要好！」議員黃婉如也直言外觀看起來仍有一大段差距，也點出剩不到10天竟有攤商對配置有異議，嗆郭裕信不要「睜眼說瞎話」，強調4.9億只用8年，未來新大樓能否合用也是很大問題，呼籲和都發局研議，將文中用地都市變更成市場用地。

斥資4.9億興建的新永和市場，下周二攤商就要進駐試營運，但現場仍如工地，不分藍綠議員都憂心來不及。（蔡依珍攝）

斥資4.9億興建的新永和市場，下周二攤商就要進駐試營運，但現場仍如工地，不分藍綠議員都憂心來不及。（蔡依珍攝）

議員林政賢也感嘆，當初東門市場斥資7.7億改建就是為了安置永和市場，但永和攤商不願意，完工的東門僅剩20攤進駐，憂心將來東門恐難以為繼。議員黃家齊也認為為了永和市場搬遷「花2筆費用」。議員簡智翔則提到永和市場搬遷後捷工局將進場施工，呼籲經發局要照顧附近商圈店家，將影響降最低。

郭裕信表示，2度追加預算是希望搭配捷運政策，讓綠線期程順利，坦言目前工班確實很缺，每一天都在趕工和檢討，強調施工時序是以場內設施優先，場外再施作，若無法提供攤商進駐相對應的硬體，會酌以調整進駐時程，目前還是以3月30日為試營運的目標。

郭裕信也提到，目前政策仍是中繼使用，未來將視小檜溪地區是否還有文中用地需求，以及攤商能否配合業態轉型，順利銜接至新的聯開大樓繼續營運，依2大主軸持續滾動式檢討。

(中時 )