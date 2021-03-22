長榮（2603）22日公告去年稅後盈餘287.67億元，EPS為5.06元，為歷史第二高，前高為2004年EPS 5.29元，董事會決議每股分配2.5元現金股利，現金殖利率5.45％。此外，長榮為了償還銀行借款，將辦理第四次無擔保轉換公司債，發行額度上限50億元新台幣
長榮22日上漲4.15元，漲幅9.95％，收在45.85元。外資22日買超長榮7.13萬張，持股升至31.96％，買超張數創歷年單日新高。
(工商 )
長榮（2603）22日公告去年稅後盈餘287.67億元，EPS為5.06元，為歷史第二高，前高為2004年EPS 5.29元，董事會決議每股分配2.5元現金股利，現金殖利率5.45％。此外，長榮為了償還銀行借款，將辦理第四次無擔保轉換公司債，發行額度上限50億元新台幣
長榮22日上漲4.15元，漲幅9.95％，收在45.85元。外資22日買超長榮7.13萬張，持股升至31.96％，買超張數創歷年單日新高。
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