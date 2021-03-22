土耳其央行總裁因升息遭拔官的震撼彈周一快速在金融市場發酵，土耳其出現股匯雙殺，里拉盤中崩跌15％，逼近歷史新低；美元應聲走堅，對一籃子對手貨幣升至近4個月新高；歐股受到銀行股重挫的拖累下全面開低。

土耳其股匯周一雙雙崩跌，股市跳水9％，里拉跳空重貶，盤中最低下探8.4850兌1美元，崩跌近15％，距8.5800的歷史低點僅差約1％。里拉隨後雖拉升至7.9600，但較上周五仍大跌10％。由於對土耳其曝險部位較高的歐洲銀行股紛紛大跌，拖累歐洲股市開低，Stoxx 600泛歐股市指數早盤跌0.5％，西班牙外換銀行、義大利裕信銀行、法國巴黎銀行與荷蘭安智銀行最低跌1.6％，最多重挫5.2％。

避險資金搶進美元，推升美元對澳元與英鎊等貨幣全面走高，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數最高升至92.14，逼近本月稍早92.50的近4個月高點。

BDSwiss投資研究部主管季特勒（Marshall Gittler）指出，「市場投機客終於向美元漲勢低頭。」根據最新市場數據顯示，匯市炒手的歐元淨多頭部位已降到2020年6月以來最低。

資金同時還湧進債市，推升歐美債市大漲，與價格反向連動的殖利率則走低，德國10年期公債殖利率大跌3個基本點至-0.322％，美國10年債息則摜低到1.676％，較上周五重挫5個基本點。美指標債息上周最高一度飆破1.75％。

土耳其總統艾爾多安上周末無預警宣布撤換央行總裁艾格巴，理由是其貨幣政策立場太過鷹派。這已是土國兩年內三度更換央行總裁，引發外界對該國央行威信的疑慮。

土耳其央行上周四宣布一口氣升息2個百分點，指標利率來到19％，升幅較市場預期多出1倍。

投資人目前擔心的是，土耳其的危機會外擴至其他新興市場，瑞穗證券首席貨幣策略師山本表示，「其他新興市場國家雖然與土耳其的情況不同，但可能還是會出現一些骨牌效應。」

(工商 )