桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

因應工廠火災事故頻傳，桃園市政府消防局第一大隊中路消防分隊，22日在高林股份有限公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」，並結合全國首創的「救災人員現場管制系統」，以平板電腦分組並控管火場弟兄的空氣瓶殘量，資訊化管理避免疏漏，更有助指揮官調度，希望未來成火場救援利器。

演練為模擬工廠在一樓進行乙炔切割作業時不慎引發火災，廠房人員發現後立即通報119並啟動自衛消防編組，實施初期滅火及避難引導。消防人員到達後，在公司自衛消防編組的指揮官告知下，得知廠區內尚有2名員工受困，消防指揮官立即派員入室搶救，並使用雲梯車接近頂樓受困人員，成功救出兩名受困員工並撲滅火勢。

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

演練也結合消防局今年度最新推出、也是全國首創的「救災人員現場管制系統」，使用平板電腦將救災現場消防人員進行編組，也可以利用系統管理進入火場消防人員的空氣瓶殘量，相較於原先以人力方式管理，不但能有效節省時間，避免人員有混編、遺漏的情形，並能掌握所有組別執行的任務、作業時間及地點，協助指揮官能更加快速地掌握現場人力狀況，以利進行指揮調度。

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

第一消防大隊大隊長賴志忠表示，工廠平時應自行檢視場所的用火用電安全及確保逃生路線暢通，並落實消防安全設備檢修申報，確保消防安全設備正常堪用。希望藉由此次演練能強化工廠員工火災應變能力，並讓消防人員熟悉場所內部環境及相關危害因子，才能於災害發生時正確應變，有效提升工廠消防安全。此外，由於目前全國水情吃緊，而消防救災主要是以水灌救，也提醒業者「做好火災預防，就能節省水資源」。

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中路消防分隊，22日在高林公司舉辦「工廠火警事故搶救演練」。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )