台東志航空軍基地2架F-5E戰機今（22）日下午執行訓練任務時碰撞落海，有2飛行員跳傘，下午4時在海上發現中尉羅尚樺，經送台東馬偕醫院搶救宣告不治，目前持續尋找失聯的上尉潘穎諄；民進黨台北市黨部主委吳怡農呼籲，完整的檢討、確實的改善，才能強化國力、確實保護我們最重要的人。

長期關注國防事務的吳怡農表示，隨著共軍不間斷的侵擾，我們飛官、後勤及戰備訓練的壓力，日益加重。他說，飛行是高風險工作，執行訓練任務中發生意外，讓人揪心且擔憂，搜救正在進行，衷心期盼能盡快聽到好消息。

吳怡農說，除了焦急與祈禱，也必須冷靜思考，每次遇有軍機意外的消息，都讓我們痛心。他認為，如何提升飛行安全、保障國軍弟兄姐妹的權益、降低飛安意外發生，應完整的檢討、確實的改善，才能強化國力、確實保護我們最重要的人。

吳怡農也說，為搜救團隊加油，也為飛官祈禱。

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(中時新聞網)