人與白狐跨越生死相戀，轉世三次，還要解開封印，卻不見得能真的在一起。國光劇團重現經典新編京劇《狐仙》，由小生盛鑑與旦角黃宇琳，分別飾演同一隻狐狸的男、女型態，並挑戰和浮空投影技術同台演戲。

編劇趙雪君表示，整齣戲要探討的是人與人之間的情感、靈魂和靈魂的相互依戀，「隨著在人世間的身分不同，情感也會有不同的樣態，此生是一男一女，可能會有愛情出現，下一次變兄弟姊妹、父母子女，同樣有分不開的情感牽掛。」

《狐仙》在2009年演出時名為《狐仙故事》，這次重新製作，去掉「故事」二字，只留下「狐仙」。全劇描述曾經化身女子的白狐，在人間與一名男子相遇，她對男子表明自己是狐仙化成，男子也全然接受，直到一年大疫起，地方居民認為是狐仙造成，全村獵狐，男子為保護白狐而傷逝，白狐負傷回歸山林，帶著心事獨自生活，直到有天遇上心愛之人，這次他決定化身成女狐，與愛人相遇。

趙雪君表示，創作靈感前半段來自文學經典《聊齋志異》的〈封三娘〉，後半段改編自日本漫畫《除妖怪譚》，「我在劇裡處理了白狐和人類時間軸差異，兩者的生命長度有所差別，白狐永遠年輕，人類總有天會滿頭白髮，在有限的生命裡，讓我們把生死輪迴看淡，也許人妖可跨越界線相戀，但始終跨越不過的就是時間。」

藝術總監王安祈表示，新版狐仙有多位新生代演員加入，如：凌嘉臨、林庭瑜等。盛鑑是12年前就曾飾演男狐，這次與黃宇琳合作，「最有趣的是，他們不是飾演一對，而是演同一隻狐狸。」

《狐仙》將於4月23日到25日在台灣戲曲中心，5月29日、30日在台中國家歌劇院登場。

(中時 )