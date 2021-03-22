張捷、夏如芝夫妻近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，把夫妻家務事一次講清楚。夏如芝當初跟張捷交往時，發現他知識充沛且樂於分享，她也很愛當聽眾，殊不知這個狀況在婚後卻讓她有點頭痛。她提及家裡有隻調皮貓咪，常愛瘋狂開門或沖馬桶水，就為吸引主人注意，有一次發現貓咪又要去沖水，下意識想抓住牠，突如其來的舉動卻把貓咪嚇一跳，使出利爪抓傷她的胸口跟腳，她轉頭請老公幫忙拿藥，沒想到他第一個反應竟開始說教。

張捷更在說教過程，開始拆麵包包裝，讓夏如芝生氣直喊：「我流血了。」他一起身，才發現老婆血流不少，趕緊幫忙擦藥，讓她好傻眼，「你可不可以先關心一下我的傷勢？再來講大道理」。張捷解釋當下他其實很生氣，因為已跟夏如芝說過好幾次，要她不要嚇貓，真的很容易受傷，他提及那次因沒戴眼鏡，所以沒注意夏如芝流血，他也趁上節目機會，再次跟老婆道歉。主持人于美人建議面對親人或親子狀況，有時候得先處理情緒，再處理對錯。

張捷（左）、夏如芝夫妻近日錄《請問你是哪裡人》。（衛視中文台提供）

夏如芝還控訴，婚前張捷都洗香香再出門跟她約會，但婚後發現張捷不喜歡洗澡，到現在兩人有小孩，他不洗澡之外，還會穿著外出服直接躺床上，她深怕張捷把細菌殘留在幫小孩換尿布的床上，好說歹說甚至幫忙買睡衣，就是希望他至少在家能換上家居服。

(中時 )