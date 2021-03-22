紐西蘭總理阿爾登今天表示，紐西蘭與澳洲即將敲定期待許久的旅遊泡泡計畫，並預定下月公布何時能重啟兩國間的旅遊。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，紐西蘭關閉邊境即將屆滿一年。阿爾登（Jacinda Ardern）坦承，許多紐西蘭人已迫不及待想無須隔離即往返紐澳兩地，但她的政府仍將審慎行事。

爆發疫情之前，澳洲是紐西蘭外來觀光客的最主要來源，並且許多紐西蘭民眾有親友住在澳洲。

目前所有外來旅客抵達紐西蘭須隔離兩週，不過阿爾登表示4月6日將宣布自澳洲入境旅客何時無須隔離。

她說，紐西蘭與澳洲的旅遊泡泡計畫有些方面仍待商定，包括追蹤接觸者的安排，以及確認各家航空公司已做好準備。

阿爾登表示，主要的考量在於，若澳洲爆發大規模疫情，以致數以千計赴澳的紐西蘭人急於返鄉，屆時該怎麼辦。

澳洲自去年10月已核准來自紐西蘭的旅客免隔離，但因奧克蘭爆發疫情而多次短暫中止這項方案。

澳洲也是遏止疫情蔓延最成功的國家之一，據法新社統計，人口2500萬的澳洲累計確診病例約2萬9000例，累計染疫死亡人數不到1000人。

(中央社)