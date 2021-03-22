你有多久沒去台北市東區逛過了？這問題不只自己想問自己，東區的店家也很想知道答案。儘管商圈轉移在一座城市中經常發生，但「風水輪流轉」，轉著轉著總會轉回來，如西門町；以忠孝東路三、四段為主的東區商圈，卻陷入翻不了身的窘境。網友好奇提問，東區當年走錯了哪一步，才會變成如今這樣？

原PO在PTT表示，以前的台北東區幾乎和時尚潮流劃上等號，街上許多知名餐廳、商店，不管是高檔精品或平價小物，都可以在這裡找到；巷弄內也能挖寶，甚至一整排茶街，點杯泡沫紅茶就能坐上一整天。

「到底哪一步走錯了？」如今的東區逛街人潮冷清，連台北市議員日前都PO出捷運車站地下街小貓兩三隻的慘澹；街上不少店面待租，撐得下去的，有時員工還比客人多。

許多網友點出原因，「房價一坪百萬、月租動輒幾十萬，叫開店的人怎麼活」、「東區房東太貪心了，無法共體時艱，死不降價」、「西門町以前也沒落過，後來還不是做出特色又紅起來，雖然這兩年被疫情困住」、「東區不意外，信義計劃區是最大殺手」、「東區沒停車場，每次都停到市民大道，太累了」。

動力火車的名曲《忠孝東路走九遍》，很多人會哼上兩句，電商興起後，會「走九遍」的人大部分都是上班族，下了班就回家或轉戰其他地區吃飯、購物，東區經營型態再不改變，恐怕以後真的就只剩下歌了。

(中時新聞網)