F-5E失事，空軍公布相關資料。(中時新聞網直播)

F-5E戰機失事飛官1殉職1失蹤 空軍司令部召開記者會說明

空軍2架F-5E戰鬥機架今從台東志航基地起飛執行訓練任務，疑似發生空中擦撞墜海，造成飛官羅尚樺殉職，另一名飛官潘穎諄失聯。空軍司令部中將參謀長黃志偉今晚在記者會說明，並提到稍早尋獲的彈射座椅及飛行傘，為穩定彈射座椅的斗型傘，並非人員傘，但找到羅尚樺時，他的身上有人員傘，將會進一步查證為何仍會造成傷重殉職。

國防部空軍司令部22日晚間舉行「F-5E飛機失事專案」記者會，黃志偉說明事件經過，台東志航基地4架戰機，分別是兩架雙座、兩架單座機，他們在下午14:30起飛，飛到屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練科目，後來在返場過程中，朝東要回到東海岸的時候，光點消失於屏東旭海漁港，當時2、4號機(機號5287、5286)疑似發生空中擦撞，另外兩架戰機人員目視有座椅彈出，隨即下墜雲層，因盤旋後沒辦法進一步看到失事現場的情況下，先行返回志航基地落地。

黃志偉說明，15時07分立刻下令搜救直升機啟動，22分Z-02搜救機UH-60M(938)志航起飛，38分進入目標區，並於16:30進行吊掛羅尚樺(無意識)，41分吊掛完畢，17時05分落地轉送台東馬偕醫院，於45分宣告不治。在搜救過程中，同時於15時38分下令P-3型機執行無線電中繼任務。目前現場仍持續全力搜救潘穎諄上尉，希望在黃金72小時搜救時間內，將失聯飛官救回來。

關於當時天氣狀況，黃志偉指出，志航基地能見度維超過9000公尺，12稀雲、21疏雲、50裂雲；佳冬靶場能見度為7000-5000公尺，10稀雲60裂雲。黃志偉指出，2、4號機當時飛在最外側，兩機進行隊形調整時疑似發生擦撞，1、3號機人員在沒有看得很清楚狀況下，沒有看到擦撞一刻，但看到有碎片、一個彈射座椅彈出，初步判斷疑似兩機發生擦撞，當時無線電沒有機械故障呼叫，或是相關呼叫。

黃志偉提到，下午16時許有民眾通報在滿州鄉海岸線外發現一具傘具連座椅，隨即派員前往；另外，他指出，稍早尋獲的彈射座椅及飛行傘為穩定彈射座椅的斗型傘，並非人員傘，初步查證結果，羅尚樺獲救時身上有飛行傘，目前還會進一步查證為何造成人員殉職。

飛官傘具與座椅。（圖／警方提供）

失事戰機上週身影。(曾姓航空迷提供)

(中時新聞網)