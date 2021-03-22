中職今年開季至今共打了14場比賽，本土投手表現不俗，樂天桃猿隊長郭嚴文認為，本土投手本就不差，只是心態問題，「我相信以後投手會愈來愈強，大家都有在進步是很棒的事。」
17日味全龍新秀徐若熙對戰中信兄弟時，繳出3.2局11K，寫下中職新紀錄，而日前桃猿「新一代潛水艇」張喜凱先發6.2局奪下生涯首勝，都繳出亮眼表現。
郭嚴文認為，本土投手進步不完全跟本季更換比賽用球有關，主要是心態的關係，「如果球沒有換的比較不彈，但跟他們說有換，他們投起來可能也會比較有自信，更敢攻擊好球帶，主要就是差在心態。」
中職暌違多年再度有5隊規模，對戰組合變化也相較過去只有4隊時大，郭嚴文表示，以前可能都知道何時要對到什麼投手，現在對上同一位投手的時間拉得比較長。除了對戰外，今年各隊還可能遇到周日沒賽程的情況，他笑說：「有10幾年沒有休過禮拜天了。」
(中時 )
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