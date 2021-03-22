美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金（Thomas Barkin）樂觀指出，因新冠疫情陷入衰退的美國經濟「即將」完全復甦，但部分疫情造成的經濟傷痕恐需要長時間才能治癒，可能在中長期內抑制成長前景。

巴金周一出席線上舉行的瑞士信貸亞洲投資會議，他在預先備妥的講稿中指出：「我對我們經濟就要實現完全復甦抱持希望。」

他進一步提到：「疫苗陸續問世，新冠肺炎確診病例和住院人數下滑。超額儲蓄與財政刺激有助提振消費者需求，因為防疫悶壞的消費者，將因疫苗及氣候變暖獲得解放。」 他指出，近來美國通過的1.9兆美元聯邦疫情紓困案，可望增加家庭收入和儲蓄，有助抵消依然嚴重的就業問題。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的巴金表示，美國就業市場花了10年左右時間，才從全球金融風暴中復甦，所幸這回創傷復元期不會那麼長。原因在於過去1年美國流失的工作，集中在旅館餐飲等行業，餐旅業勞工換工作本是家常便飯，轉職或轉行的速度相當快。

不過巴金對一些疫情留下的經濟傷痕甚感憂心。像是不少家長為照料因防疫被迫在家的兒女而暫時離職，即便景氣略見回溫，已為人父母的勞動參與率，仍較疫情前少了6個百分點，巴金擔心他們不回歸職場的話，會給美國成長前景帶來長期負面影響。

美國經濟分析局（BEA）估計，2020年美國經濟較前年萎縮3.5％。經濟合作發展組織（OECD）本月稍早公布，美國今年GDP料成長6.5％，明年擴張4％。

巴金指出，隨著公衛危機緩解，美國官員應聚焦在如何讓職業父母、老幼照護者及其他疫情下的失業者重返職場，也要在安全無虞下重啟校園。

巴金並提到，待疫情過去後，官員須把重心放在「讓市場力量發揮作用」，政府政策在保護當今企業的同時，也不該阻礙未來企業創建。

(工商 )