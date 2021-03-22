空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，稍早已尋獲彈射跳傘的羅尚樺中尉，但緊急送醫搶救仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。接連2次F5E事故，彈射座椅都有彈出，飛行員卻仍然殉職，引起關注。空軍晚間表示，同型戰機新型彈射座椅預估最快今年年底能到貨，初估換裝預算為6億元。

F5E戰機事故發生後，屏東縣警察局滿州分局九鵬派出所員警下午4點14分於台26線73公里的港仔村公共停車場發現1具傘具連座椅，並在下午4點41分於海上發現中尉羅尚樺，緊急進行吊掛，後送至台東馬偕醫院搶救，但仍不治殉職。

發生在去年的F5E戰機事故，當時上尉飛行員朱冠甍也是順利跳傘並落海，但卻疑似因為跳傘高度低，遭到傘繩纏繞而大量吃水，後送就醫搶救不治，接連2次事故暴露F5E戰機彈射座椅老舊汰換問題，並成為各界關注焦點。

空軍參謀長黃志偉中將表示，去年就已將相關需求和採購計畫報到國防部，目前已經找到不需要做任何修改，就可以裝上F5的先進彈射座椅，最新進度是國防部已核准相關計畫，希望在這個月完成全部計畫，而彈射座椅廠商也已經到台東機地對F5進行現場勘查，順利的話希望今年年底或明年能交貨，但很遺憾還來不及完成汰換就發生憾事。

空軍後勤處長林志宏少將指出，目前規劃採用最先進的馬丁貝克Mk.16彈射座椅，預算目前還在評估中，目前F5有汰除規劃，會將新的彈射座椅放在F5上面，後續會在檢討在其他機種上妥善運用。

黃志偉補充，上一件台東F5的事情發生後，國防部和空軍司令部就決定，只要有助於飛行員發生事情逃生機率增加，所以就沒有考慮到太多有關預算的問題，我們唯一考慮的是彈射椅的性能和換裝的期程，找到適當商源後，就立刻啟動更換彈射椅作業，至於F5汰除後，會對這些座椅進行評估，以便後續再利用。

黃志偉指出，座椅換裝預算金額當初評估是在6億多新台幣，詳細金額要在廠商進一步現勘和計算後，才能有精確的金額評估。關於天安特檢的部分，此次是下令是針對全軍，因為這次有2架戰機發生事故，經空軍司令部評估，是全軍同步執行天安特檢。至於特檢項目的部分，則不一定是所有飛機都執行相關機械或特定系統的檢查，會視失事肇因可能之方向，對不同機種，決定最妥當的特檢方式，「包含人員訓練在內」。

【LIVE直播】F-5E戰機失事飛官1殉職1失蹤 空軍司令部召開記者會說明｜2020.03.22

(中時新聞網)