一份新的報告顯示，伊朗重組了鈾分離機，並且已經正式運轉，很可能試圖秘密製造核彈。西方情報官員說，伊朗向聯合國檢查官員隱瞞他們的核能技術進度。

太陽報(The-Sun)報導，國際原子能機構（IAEA） 3月15日證實，伊朗的IR-4離心機在納坦茲（Natanz）核設施中心再次啟動，該型離心機可以精煉出20%濃度的鈾235，此一舉動違反了2015年的「伊朗核協議」，協議規定伊朗的鈾235純度限制在3.67％。

報導稱，伊朗的核設備與原料採用分散藏匿法，並且由革命衛隊負責的看守。

德黑蘭在幾星期前，曾表示已經可以「輕鬆的」生產高級濃縮鈾，他們的原子能組織（AEOI）聲稱，「已經可以完成20%的濃度，而且必要時可將鈾235濃縮到90％」，這被視為對美國的挑戰，主要是拉高自己的談判籌碼。

伊朗應該有幾十處濃縮鈾的秘密儲存地點，不過西方情報官員認為，主要的鈾生產廠仍在法罕納坦茲，雖然此處被攻擊過許多次，但他們可能已把重要設備深藏於地下。

根據最近的衛星圖片，伊朗軍方加強了對法罕納坦茲與福多（Fordo）的防禦圈，福多也是伊朗的關鍵核設施所在地之一，這兩處新增了「Power 737」自製防空飛彈，以及引進自俄羅斯的各種防空飛彈。

英國、法國和德國已經聯合抨擊德黑蘭的做法，可能會支持美國的制裁動作。

(中時新聞網)