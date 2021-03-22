美國國家情報前總監雷克里夫（John Ratcliffe）透露難以解釋的UFO證據

美國握有太多尚未公開的幽浮（UFO）證據，有些科技完全超出人類想像。據國家情報前總監雷克里夫（John Ratcliffe）透露，美方有證據顯示，UFO突破音障，但卻能不產生音爆，同時它們的機動性也超出了已知技術的極限。

據福斯新聞（Fox News）和《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，五角大廈和美國情報機構6月1日前必須公布相關情報的細節。隨著解密的日子逼近，各方也日益關切。雷克里夫說，其中許多事件至今仍難以解釋。他強調，目擊事件遠比公開的多，而其中有些已解密。

「我們所說的目擊事件，就是海軍或空軍飛行員所目睹的物體，或是衛星拍攝到，顯然在進行難以解釋活動的影像。」雷克里夫說，它們的行動人類無法以現有的技術模仿。而它們飛行的速度已突破音障，但卻不會產生音爆。

此外，他指出，全世界各地都觀察到這種不明空中現象。川普政府12月限定，相關機構必須在180天內公開UFO的情報。而雷克里夫說，他原本希望，能在1月20日拜登新政府上台前，就能公開他們的調查結果。

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them...



"Usually we have multiple sensors that are picking up these things...there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1 — Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 19, 2021

而相關報告夾帶在高達2.3兆美元（約65兆台幣）的新冠肺炎紓困方案中，去年12月由前總統川普簽署為法律。這份由五角大廈和情報機構提出的報告必須確認，這些空中現象是否會構成任何威脅，還有它們是否可能由敵國所造成。

雷克里夫說，有時他們會很想知道，敵方是不是有比美方所知更高的技術。不過，在某些狀況下，一些現狀就是缺乏良好的解釋。他強調，盡量公布這些資訊是「健康的」。而「不明空中現象專案小組」（UAPTF）2020年初時曾發布修訂報告說，UFO能任意在空中與水中穿梭，神不知鬼不覺地在海裡火速行進，並以驚人的速度竄升天際。

(中時新聞網)