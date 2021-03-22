過去數10年來，影壇巨獸哥吉拉和金剛一直分別朝著各自的戲劇之路單獨前進，直到《哥吉拉大戰金剛》才有機會讓兩股強勁的力量狹路相逢，2大巨獸在陸地和海上全面開打，為恢復地球的秩序平衡而戰。

除了大量火爆的戰鬥、刺激的動作場面以外，片中選用超強卡司，飾演系列中備受喜愛的原有角色和新角色，傳達這些角色對哥吉拉和金剛多層次的情感與連結，讓牠們更顯得容易親近並凸顯其英雄特質。不管觀眾是否有觀賞過近年來的系列電影，《哥吉拉大戰金剛》與之前的電影沒有過多的連結，是可以完全獨立觀賞的故事，製片瑪麗派倫認為「重點都在於買份爆米花，並盡情享受一趟神奇的旅程」。

在故事開始時，有些不尋常的情況正在哥吉拉身上發生，牠開始大肆攻擊，行為脫序，而且沒有人知道原因。金剛則是一直生活在未被探勘過的骷髏島，被一群君主計畫的科學家研究監控，但長大的牠愈來愈無法忍受被隔離的生活。

「挺金剛」的一方，納森林德博士（亞歷山大史柯斯嘉 飾）提出一個大膽的任務，把金剛送到牠有機會好好生長的地方，同時尋找一種神祕新能量源。納森林德博士招攬君主計畫的人類語言學家艾琳安德魯博士（蕾貝卡霍爾 飾），她在骷髏島上研究金剛多年，同時也收養骷髏島上的小孤女吉雅（凱莉霍特爾 飾）。吉雅跟金剛有著獨特且強大的連結，任何人都無法取代。

另一方「挺哥吉拉」的陣營正積極找出哥吉拉出現異常攻擊行為的原因，而麥迪森羅素（米莉芭比布朗 飾）是哥吉拉最重要的擁護者，她深信哥吉拉能與人類共存。麥迪森拐來最好的朋友喬許瓦倫譚（朱利安丹尼森 飾），以及試圖揭露暗黑陰謀的工程師伯尼海斯（布萊恩泰瑞亨利 飾），設法找出哥吉拉大肆破壞的原因，阻止這場毀滅性的大戰。凱爾錢德勒回歸飾演他在前作中的角色馬克羅素，協助領導全球性的巨獸防禦機構。

還有其他卡司，包含米安畢契爾、艾莎岡薩雷，以及首度進軍好萊塢的小栗旬。他們飾演的角色極具權威及影響力，散發著神秘氣息，而且願意不擇手段推進秘密任務，以確保人類及世界的安全。該片24日在台上映。

(中時 )