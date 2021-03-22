O-ONE品牌圓一國際全台首家實體店，線上電商＋線下通路，品牌虛實整合新典範。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

生產「最強防摔軍功殼」的O-ONE圓一國際跨足線下通路，開設全台首家實體店「O-ONE圓一品牌體驗館」，打破過去「五金百貨式」陳列方式，內建各種型號手機尺寸，只要到櫃台告知手機型號，超跑用犀牛皮「大螢膜」現點現做，只要10分鐘就出爐，環保又便利，現場還有宛如鋼管紅茶的透明塑膠管，「軍功防摔殼」隨點隨滑下來，宛如精品店，讓買手機配件也能像在逛精品。

新型態手機周邊體驗館「O-ONE圓一品牌體驗館」，打破以往手機周邊門市商品擺滿貨架的五金百貨形式，走精品銷售模式，只要到櫃台告訴服務人員手機型號，立即現場客製經歐盟標準SGS全方位檢測認證的超跑用犀牛皮「大螢膜」，及銷售業界知名品牌通過美國軍事級標準防摔測試「軍功防摔殼」和眾多新型態手機周邊產品。

O-ONE品牌圓一國際全台首家實體店，線上電商＋線下通路，品牌虛實整合新典範。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

O-ONE品牌圓一國際全台首家實體店，線上電商＋線下通路，品牌虛實整合新典範。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

O-ONE品牌體驗館董事長翁淳宏表示，過去市面有數百種型號手機，每種尺寸的手機殼都要備貨，但若新手機一出，未賣出的就得面臨銷毀，對環境造成負擔，因此思考更環保的方式，透過電腦建檔，現點現做，避免資源浪費，強調使用的膜是超跑級，軟膠有記憶性，防刻痕功力一流，就算不小心被指甲或鑰匙割傷，隨著溫度變化就能恢復原狀，還可以包覆整支手機，保護更全面。

O-ONE圓一體驗館 超跑級手機膜現點現做

翁淳宏提到，體驗館特別選在桃園區南門市場口，並響應桃園市政府「市場券」政策，只要持兒童節免費兌換的200元市場券到場消費，將贈送超值好禮；另外若是備妥20張未兌獎發票，也能立即申請加入會員，現在加入會員還可享免年費，翁淳宏說只要成為會員，就能以銅板價購買市售玻璃貼和空壓殼，不限次數，但他對自家產品信心十足，「比較過就用不回市售的玻璃貼或空壓殼了！」希望以去倉儲化、數位APP會員管理、現場客製、OEM，為通訊配件市場開創新的一頁。

現場還有宛如鋼管紅茶的透明塑膠管，「軍功防摔殼」隨點隨滑下來。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

圓一國際劉修豪表示，O-ONE品牌與圓一整合行銷攜手合作成立首家品牌體驗館，以新創品牌原有電子商務銷售的線上基底，結合線下實體的通路建構，在這個時間正是虛實整合的關鍵點，成立O-ONE品牌體驗館，將O-ONE品牌更帶進消費者的心。

(中時 )