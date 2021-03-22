情慾驚悚電影《愛・殺》昨（21）日舉行電影座談會，導演周美玲帶領演員陽靚、黃尚禾、翁嘉薇、徐宇霆、陳俋君出席，本片情慾場面尺度大膽，女主角陽靚表示，爸爸是虔誠的基督徒，他與哥哥上映後已經進戲院支持，「看完他們都不覺得有我說的尺度那麼大，反而是我們小孩給父母的框架那麼大，以為他們不能接受，所以我目前已經無敵了！」

陽靚與翁嘉薇、徐宇霆在片中有著複雜交錯的情慾三角關係，其中壓軸「三人床戲」，是陽靚與翁嘉薇再次發生關係後相擁而眠，徐宇霆感到雙重背叛與拋棄，於是以舞踏搭配著塑膠袋道具在兩人身上獨舞，黃尚禾透露這場戲他其實也在現場，他表示：「兩個女生很安詳睡在那，後面很像有一隻喇牙（指徐宇霆）爬過來，我幫忙想像他此刻心裡面的聲音是什麼，躲在攝影機後方幫忙發出嘶吼聲，其實現場看起來很像在幫恐怖片配音。」還要大家進戲院去找「尚禾的聲音」，陽靚笑著反駁：「我們一點也不安祥，他爬在我們身上，壓得我們倆超痛！」但聽到很多人表示非常喜歡這場戲的張力表現，讓陽靚直呼：「痛得值得了！」

翁嘉薇印象深刻表示：「三人床戲這場，宇霆很過分，一直用腳狠踩我們！」而「加害者」徐宇霆則說：「她們真的太美了，我真的太羨慕了，好想要得到這樣子的愛。」導演周美玲分享：「現場我給她們的指令是無論孟燁如何的想要介入，小鳳跟以潔都不能被分開，必須無視他的存在。」翁嘉薇也超有陰影地說：「拍完有一個禮拜睡覺不敢往下看，因為孟燁真的太像鬼了。」聊到聲音，翁嘉薇也坦言片中的高潮呻吟聲讓她第一次看的時候非常害羞，二刷有問身邊同志朋友，獲得大家都說「很不錯」的評價，才放下心頭大石。

電影19日起全台上映後，導演周美玲連日帶著演員勤跑戲院做映後分享，收到許多正向的迴響，也有不少觀眾淚灑影廳，周美玲坦言這部作品很擔心傷害到同志朋友好不容易建立起來的自信跟感情，「過去六城彩虹系列作品有討論家庭、職場，都是希望能療癒同志朋友，這次卻撕掉同性戀標籤，很怕大家覺得『周美玲在搞什麼？』，但我希望能有一部作品是療癒自己，希望大眾對於性別本質有更深沉的思考。」也在座談會上解密角色名字暗藏的玄機，孟燁之所以叫孟燁，就是「夢靨」，而同志女主角杜小鳳，則是因為「鳳」其實是公的，片名中的「殺」重點不是在殺人，而是每個角色都有「殺氣」，都有種暴戾之氣，很純粹也很真實。周美玲更表示：「《愛・殺》是我到目前為止，最重要也最喜歡的作品，是我人生最重要的里程碑！」

(中時 )