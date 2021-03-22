針對菲律賓昨天向北京提出抗議，要求目前仍在南沙牛軛礁(Whitsun Reef)集結的220艘大陸海上民兵船隻立即撤回，北京外交部發言人華春瑩正式回應稱，中方長期以來一直在牛軛礁附近捕魚，近期海況不佳，漁船在其附近避風是很正常的事，希望各界理性看待。此一發言顯示，大陸目前無意將菲律賓所稱的220艘 「海上民兵」船隻撤回。

大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上回覆媒體提問時表示，牛軛礁是南沙群島的一部分。長期以來，中方漁船一直在該礁附近海域捕魚。近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。而沒有所謂的「中國海上民兵船」，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。

美國智庫2019年公布南沙群島出現大量大陸漁船聚集的衛星照片。（圖／CSIS)

菲律賓日前曾出，有約220艘船隻從3月7日起就被發現停泊在牛軛礁，菲方相信這些船隻是中國海上民兵指揮，並要求中國停止侵犯菲國的海洋權利與主權水域，立即將船隻召回。

牛軛礁位於巴拉望島(Palawan Island)巴塔拉薩(Bataraza)以西約175海里（約324公里）處，當地是菲律賓政府認定為專屬經濟區（EEZ）範圍。

菲律賓外交部長指出，這些船隻在海上停泊，即便晴天也無捕魚作業，夜間則亮起白色燈光，此一作為可能是在宣示主權。菲外交部已向北京提出抗議，要求中方召回船隻。菲國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）稱，中方的行為是試圖使該地區軍事化的一種挑釁。

美聯社報導說，菲律賓懷疑中方派遣載有武裝的海上民兵漁船進入爭議海域，以強化中方的主權聲索，但中國對上述說法予以否認。

日本官房長官今天在記者會上針對中國船隻在南海活動表示，南海問題與地區的和平與安定直接聯繫在一起，是包括日本在內的國際社會應當關心的事情，對於增加南海緊張的所有的行為，日本都強烈反對。

加藤在回應媒體有關釣魚島問題時補充說，尖閣諸島無論從歷史上還是從國際法上來說，都是日本固有的領土，而且正在進行有效的統治，對於中國方面在尖閣諸島周邊的活動，將以海上保安廳為中心，政府一致在現行的法制下進行毅然的對應。

(中時新聞網)