「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周二晚起至周三（24日）白天，將有一波華南雲雨帶通過，預計能替全台各地都帶來一波雨勢。(摘自台灣颱風論壇臉書)

今晚至明天清晨，中部以北及東北部地區低溫普遍在12-14度，其中新北、桃園及新竹局部地區仍有持續10度左右低溫發生的機率，苗栗縣也有出現局部10度左右的低溫機率。(氣象局提供)

（21：50更新）

氣象局晚間9時45分發布大雨特報，受到強烈大陸冷氣團影響，今(22日)晚至明(23)日花蓮山區及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意。

中央氣象局指出，北方冷空氣今（22日）升級強烈大陸冷氣團，今晚到明（23日）北台灣仍偏寒冷，已針對中部以北4縣市發布低溫特報，部份地區低溫將持續下探10度，直到白天開始逐漸回暖。至於全台很關切的降雨情形，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周二晚起至周三（24日）白天，將有一波華南雲雨帶通過，預計能替全台各地都帶來一波雨勢。

氣象局表示，受到強烈大陸冷氣團影響，今日全台除了台東、屏東外，各地整天偏冷，白天高溫不超過18度，北臺灣甚至在14度以下。降雨集中在北部、東半部地區及中部山區降雨，中部平地及南部山區也有零星雨勢。

同時，氣象局晚間9時30分也針對4縣市發布低溫特報，今晚至明天清晨，中部以北及東北部地區低溫普遍在12-14度，其中新北、桃園及新竹局部地區仍有持續10度左右低溫發生的機率，苗栗縣也有出現局部10度左右的低溫機率；南部及花東低溫約15、16度。氣象局長鄭明典提到，很有可能這將是今年最後一波冷氣團。

白天起冷氣團開始減弱，全台氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約19-22度，中南部約24-26度，整體上各地為多雲的天氣，僅北臺灣仍有零星降雨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，全台民眾持續關注的缺水問題近日出現轉機，根據最新氣象資訊顯示，周二晚間至周三白天間將有一波「華南雲雨帶」通過，預計能替全台灣帶來雨勢。颱風論壇表示，雖然降雨量不多，對水庫的幫助有限，但有總比沒有好。

(中時新聞網)