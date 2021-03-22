由「奇異博士」英倫男神班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演，改編自改編自20世紀最引人注目的間諜故事之一的諜報電影《鐵幕行動》（The Courier），曾執筆過《殺手保鑣》劇本的編劇湯姆歐康納除了在扣人心弦的諜報驚悚情節上下足功夫，更透過班奈狄克康柏拜區和米勒尼尼茲（Merab Ninidze）2人之間飽滿的戲劇演出，巧妙地將間諜活動比喻為一種另類的戀愛關係。

儘管美國目前仍受疫情影響，《鐵幕行動》上週五於全美上映後，靠著引人入勝的劇情及班奈狄克康柏拜區的演技魅力，票房狠甩同期上映新片近10倍，一舉登上新片票房冠軍，不僅票房表現強勁，口碑同樣好評如潮，IMDb上獲得7.3分高分好評，爛蕃茄上觀眾好評更高達97％。許班奈狄克康柏拜區在片中神還原被迫捲入諜報作戰的普通英國商人葛雷維爾韋恩這位真實歷史人物，優異演出讓大家讚爆。

班奈狄克康柏拜區日前他接受專訪時也表示，「儘管葛雷維爾韋恩只是出身卑微的一介平民，有著不少弱點和脆弱之處，但他卻總是努力提升自己，最終完成了一件不平凡的大事」，導演多明尼克庫克也補充道：「《鐵幕行動》背後的真實故事十分有趣，2位主角的所作所為緊密牽動著國際局勢。我們選擇用不同以往的方式去詮釋這部諜報驚悚電影，希望讓全世界知道《鐵幕行動》中的他們在人類歷史上所代表的不凡意義。」

正如電影中，葛雷維爾和蘇聯線人歐列格潘科夫走在昏暗的莫斯科街頭，用充滿期待卻又帶點恐懼的聲音低語著「我們可以在這裡談話，這裡很安全。我夢想這一刻很久了，希望我能讓你知道這場會面對我來說，意義有多重大。」，曖昧的對白與互動讓兩位角色之間散發出濃濃的BL味，也意外成為《鐵幕行動》的一大看點。電影4月9日在台上映。

(中時 )