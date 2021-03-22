距離台灣蘇澳港僅約200公里，因擁有如亞馬遜河般的繁密熱帶樹林，日本沖繩縣的「西表島」，在旅遊網站上被冠以「日本最後秘境」之稱，但這處看似幽靜的世外桃源，其實曾被台灣人視為不祥之地。導演黃胤毓在紀錄片《綠色牢籠》中，追尋自台灣移居至西表島數十年的橋間良子一生，從中窺見台灣人曾於島上生存的歷史縫隙。影片日前入選大阪亞洲電影節外，5月14日也將於台灣上映。

黃胤毓表示，2014年初次見到逾90歲的橋間良子，她的語言在當地方言與台語間切換自如，雖住於日本，卻獨居在放了神主牌桌的老舊台式建築中，彷彿整棟房子都是時光停滯的回憶入口，「那種濃厚的時代氛圍，讓我感受到良子阿嬤有很多秘密、很多故事，非一次兩次訪談就能了解的。」

在黃胤毓多次探訪中，逐漸了解橋間良子身世。她出生於台灣，早於二戰前，10歲就跟養父楊添福及多位台灣礦工，移居至當時發展礦坑的西表島。養父角色就像工頭，管理礦工，眾人深陷於幽暗樹林圍繞的島嶼中，開拓如樹下光影稀薄的未來。

黃胤毓表示，西表島因距離日本本島遠，因此出現如楊添福般的人力仲介角色來做為承包商，帶領礦工至當地採礦，再轉賣採集到的礦獲利，會聚集到西表島上工作的，多是被騙，或是在原生活地過不下去的人。當地龍蛇雜處，便出現高壓管理方式，如注射嗎啡、發明僅能於礦坑用的消費券來做為薪水給付等方式，讓礦工只能持續在礦坑工作，成為可怕循環，甚至成為回不了家的幽魂。

非人道管理下，西表島上的人們多一去不復返，因此，也被台灣人視為帶有厄運的不祥地，橋間良子即透露當時台灣人會稱呼西表島為「死人島」，沖繩歷史學家三木健更以「綠色牢籠」來形容這一座如叢林的礦坑之島。但耐人尋味的是，橋間良子卻緊守著當年礦坑的歷史，一住即到生命盡頭。

黃胤毓表示，日本殖民時期能至日本的，其實不只有醫生、知識分子等人，還有農工、礦工這些歷史下的小人物，這是時常被忽略的庶民史。橋間良子的一生，反映台灣與日本之間的情懷糾葛，也能看見自始至終都是「外來者」的居住者，所擁有過的創傷與情結。為何阿嬤堅守於島上，則須從歷史中細細品味。

(中時 )