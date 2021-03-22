全家便利商店今日董事會通過2020年財報，以及決議以23億多元購買新竹縣湖口鄉1萬6143坪土地，用於興建第四鮮食廠，預計2024年啟用。

全家便利商店董事會通過2020年度財報，全年合併營收854億，年增9.82％，稅後淨利為22.4億，較去年同期增17.16％，歸屬母公司淨利21.3億，較去年同期成長16.34％，每股盈餘（EPS）9.54元，較去年同期增加1.34元，擬配發現金股利7.5元。

全家表示，展望2021年全年營運，疫情促使數位經濟以超速開展，帶動了網購日常化、行動支付全齡化，尤其實體虛擬兩棲性的消費型態，已確定成為疫後新常態。便利商店本業將提速數位轉型，投資資訊系統、大數據分析、專營電子支付機構，打造會員點支生態圈。

另外，擴建冷凍生產線與店舖冷凍設備，新建第四鮮食廠；同時，為因應持續展店和搶佔電商經濟，新建新台中及擴建花蓮物流廠，為再創成長蓄積動能。

所以全家董事會也決議通過，以23億648.9萬元購買新竹縣湖口鄉1萬6143坪土地，將用於興建第四鮮食廠，預計於2024年啟用。

目前供應「全家」的鮮食廠共計三個，包含屏榮大溪廠、屏榮新豐廠、晉欣鮮食廠，生產米飯、調理麵、小吃、湯品、輕食、冷凍等鮮食產品。

關係企業部份的餐飲事業，在疫情下穩健經營擴張，去年營收店數獲利三成長，今年亦將持續展店，目標10店以上。截至去年為止，餐飲事業共計三個品牌，店數共50店。

(中時 )