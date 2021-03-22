疫苗調閱小組爆爭議 費鴻泰狠批：惱羞成怒

立法院衛環委員會上周(18日)表決通過「疫苗採購調閱小組」一案，不料今天(22日)藍綠兩黨在衛環委員會上爆發衝突，綠營不斷認為國民黨成立調閱小組的過程有瑕疵，甚至認為國民黨倘若知道疫苗價格後，會洩密給中國大陸，進而影響日後採購。立法委員費鴻泰接受《中時新聞網》訪問表示，民進黨根本是輸了表決就惱羞成怒。

費鴻泰表示，疫苗採購調閱小組要成立的所有程序、規則，國民黨都已經事先請教過對立院議事規則非常熟悉的前輩，就算表決通過， 也是為了全國老百姓的健康利益著想；先前資深媒體人吳子嘉就曾爆料，台灣購入疫苗的價格遠高於他國，是因為民進黨「吳姓立委」介入其中，此話一出，許多人開始質疑疫苗採購的過程，認為「吳姓立委」是想藉機發國難財。

衛環委員會藍綠兩黨爆衝突（圖／摘自立法院直播畫面）

面對民進黨將疫苗調閱小組扣紅帽子之說，費鴻泰狠批簡直是鬼扯，他表示，疫苗採購的決定權都在陳時中和蘇貞昌手上；更何況立法委員針對法案、預算，都該替人民落實監督之責，對此國民黨不用查嗎？最後他更直言，「疫苗採購過程若沒問題，某種程度上也是替民進黨洗白，難道民進黨你們不願意洗白嗎？我就不懂你們到底在怕什麼，還是真的有人想發國難財？」

(中時新聞網)