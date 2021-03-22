星二代歐陽娜娜外型甜美，大多以深色長髮亮相，近日她突然曬出2張金髮照，隨興穿搭更小小解放事業線，和以往風格大不同，讓粉絲看了眼睛為之一亮。
歐陽娜娜22日在IG曬出兩張換了新髮色的照片，只見她染了一頭金髮，用鯊魚夾夾起頭髮，還有幾縷髮絲散落在臉龐兩側，看起來隨興又自然，和以往模樣很不同，而一頭金髮也更襯出她的白皙肌膚。
另外，歐陽娜娜穿著淺黃色針織外套，內搭上衣的低胸剪裁，更令她微微露出事業線，看起來更為成熟和女人味，難得解放，連她本人也認為自己看起來的確有點不一樣，吸引許多粉絲留言「好像芭比娃娃的娜比」、「好像韓國女團」、「這髮色也好適合好好看」、「金毛也好好看」、「迪士尼在逃公主娜娜子。」
有趣的是，因為歐陽龍之前曾說過不准女兒染頭髮、打耳洞，這回她換了新髮色，就有粉絲打趣問「你爸爸沒有生氣嗎」，沒想到竟釣出歐陽娜娜回覆「他還不知道」，簡單5字立刻逗樂眾人，笑稱「笑死我了」、「太真實了」、「讓我笑出聲了」。
(中時新聞網)
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