一份報告顯示，美國政府改變了歐洲與土耳其的核武數量，移走了大約50枚B61輕量核炸彈，原本在這兩個地區，大約有100枚B-61彈頭。

俄國衛星網報導，1950年代，美國開始在西歐部署核武器，在冷戰最緊張的時期，歐洲的美軍核武庫增加到約8,000枚核彈頭。到了1990年代，歐陸的核武器數量大為減少，但也不是完全移除，這使莫斯科感到困擾。

不過最近似乎出現改變，一位官員表示，最近的幾份非機密報告中，提到運出歐洲與土耳其的核武器，原因還不清楚，美國方面也沒有主動說明。

1月份，原子科學家公報的例行報告指出，大約有100枚 B61系列核炸彈分布在5處美軍在5個歐洲國家的基地，但是以往的數量是150枚，因此可以說，「美軍從歐洲運走1/3的B-61核彈」。

5處藏有核武的基地分別是：義大利的阿維亞諾基地(Base aerea di Aviano)、德國的比歇爾空軍基地（Buchel AFB）、比利時的克萊恩·布羅格爾基地(Kleine Brogel base)，荷蘭沃凱爾空軍基地(Volkel AFB)，以及雖然不在歐洲，但也是北約成員的和土耳其因斯里克空軍基地（Incirlik AFB)。

美國駐歐洲核武器的減少，原因可能是與土耳其關係轉壞，土耳其一直認為2016年的空軍政變，是美國在背後操作，之後兩國就出現隔閡，再加上這幾年土美之間的軍事矛盾持續增加，為擔心安全隱患，土耳其因斯里克空軍基地的B-61數量從50枚降至約20枚。另外20枚從哪個基地移出?有可能是義大利阿維亞諾基地，因為該基地在整建，倉庫空間縮小。

移出的B-61核武可能會送到亞洲，或是另一個沒有公布的歐洲基地。

B-61是目前美國空軍戰機部隊唯一的核武器，它的體積小到可以安裝進F-35的彈艙裡，因此如果有必要，能夠執行匿蹤性核武攻擊。在2010年開始，歐巴馬政府升級B61核武，並且增加一種改進型，稱為B61-12，它的體積更小，核彈當量也更低，這使核武可能「戰術化」，也就是變得可在衝突作戰中被使用。

B-61的戰鬥段有0.3公斤、1.5公斤、10公斤和50公斤。為了進行比較，美國於1945年8月在廣島和長崎投下的核彈，戰鬥段分別相當於15公斤和18公斤。

(中時新聞網)