加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）22日在北京受審，北京市第二中級人民法院表示，康明凱及其辯護律師到庭參加訴訟，第二中級人民法院將依法擇期宣判。北京市二中院22日晚間公布新聞稿稱，因案件涉及國家秘密，依法對康明凱為境外刺探國家秘密、情報案，不公開開庭進行審理。

另一名加拿大人邁克爾（Michael Spavor）19日在遼寧省丹東市中級人民法院閉門審訊。當時法院同樣表示，因案件涉及國家秘密，不公開開庭進行審理並擇期宣判。

此案22日在北京審理，包括加拿大等多國駐華外交官希望能進入法院旁聽，但通通遭到拒絕。

路透報導，22日到法院希望旁聽的的駐華使館外交官多達28人，來自26個國家，除美國駐華使館公使柯有為（William Klein）和加拿大駐華使館公使倪傑民（Jim Nickel）之外，還有英國、德國、澳洲、荷蘭和捷克等。

康明凱的妻子表示，康明凱及另一名被指涉案的商人斯帕弗（Michael Spavor），都是無辜地捲入地緣政治糾紛，強調扣押行為極不公正，必須確保他們重獲自由。

康明凱和斯帕弗由2018年12月起被扣押至今，加拿大指控中國捏造罪名起訴加國公民，中方一直否認事件與華為副董事長孟晚舟被加拿大當局扣押事件有關。

(工商 )